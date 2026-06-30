Американскую AFLRW сочли оружием для войны с Китаем

19FortyFive: Американская ракета большой дальности AFLRW — оружие для войны с Китаем

Ракеты большой дальности класса «воздух-воздух» Air Force Long Range Weapon (AFLRW), которые хотят получить Военно-воздушные силы (ВВС) США, — это оружие для возможной войны с Китаем. О назначении перспективного изделия пишет 19FortyFive.

ВВС США хотят рассмотреть предложения потенциальных разработчиков ракеты в августе. Основным требованием к AFLRW считается дальность более тысячи морских миль (более 1800 километров). Также ракета должна быть доступна в вариантах «воздух-воздух» и «воздух-земля».

«Любой потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе, скорее всего, будет зависеть от того, кто сможет нанести самый глубокий удар по территории противника с самого дальнего расстояния», — говорится в материале.

В январе издание TWZ писало, что появление ракет большой дальности PL-17 в арсенале китайских истребителей привело к срочному созданию аналогов для ВВС США.