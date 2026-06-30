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Бывший глава вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что планируемые правительством расходы на оборону необходимо оценивать с точки зрения их достаточности для сдерживания России. По словам адмирала, текущий уровень обязательств Соединённого Королевства не достигает требуемых параметров, и этот разрыв может вынудить следующего премьер-министра изыскивать дополнительные средства ещё до всеобщих выборов.

Ожидаемый на этой неделе документ о долгосрочных инвестициях в оборону, по мнению Радакина, должен соответствовать заявленным целям, поскольку международная обстановка ужесточилась, и Великобритании необходимо наращивать мощь к 2030-м годам. Если объявленного финансирования окажется недостаточно, новому главе правительства, которым, вероятно, станет Энди Бёрнхэм, придётся вернуться к этому вопросу в рамках текущего парламентского срока. Радакин подчеркнул, что ключевым критерием служит так называемый московский тест: оценка того, воспринимается ли страна со стороны России как надёжный член НАТО, состоятельная ядерная держава и крепкий союзник США. Именно эти факторы, по его словам, обеспечивают безопасность, и сейчас существует риск, что Великобритания не оправдает ожиданий партнёров по альянсу, особенно в отношениях с Америкой.

Финансовые переговоры между министерством обороны и министерством финансов проходили несколько дней в напряжённой обстановке. Новый министр обороны Дэн Джарвис, как полагают, уже добился выделения примерно на один миллиард фунтов больше, чем его предшественник Джон Хили. Последний ушёл в отставку в начале июня после того, как не смог привлечь более 13,5 миллиарда фунтов для покрытия 18-миллиардной бреши в десятилетней программе капитальных расходов ведомства.

Публикация долго откладывавшегося документа запланирована на вторник, перед саммитом НАТО в Турции, который стартует 7 июля и станет одним из последних международных событий для Стармера. Бёрнхэм может занять резиденцию на Даунинг-стрит уже семнадцатого июля, если в его партии не возникнет альтернативных кандидатур. В рамках нового плана Министерство обороны уже объявило о строительстве как минимум шести гибридных военных кораблей для британских ВМС, которые заменят устаревшие эсминцы Type 45 в начале 2030-х годов и будут служить центрами управления беспилотными системами. Этот переход к автономным судам отражает стремление модернизировать вооружённые силы с учётом, как это объявляют в самой Британии, р«растущих угроз со стороны России и других враждебных государств». В Лондоне, комментируя перераспределение средств в пользу дронов, отметили, что страна должна готовиться к характеру будущих войн, а не повторять тактику прошлых конфликтов.

В НАТО существует долгосрочная цель довести оборонные расходы союзников до 3,5 процента ВВП к 2035 году, однако в британском оборонном ведомстве возникли сомнения, что предлагаемое сейчас урегулирование не приведёт к накоплению невыполнимых обязательств после следующих выборов. Значительная часть общего оборонного бюджета уходит на ядерное сдерживание: в 2025–2026 финансовом году эта статья составила 20 процентов, а в ближайшие годы вырастет до 25 процентов. Девять ядерных проектов оцениваются более чем в 10 миллиардов фунтов, а новая атомная подводная лодка Dreadnought стоит 41 миллиард. Радакин также обратил внимание на беспрецедентную ситуацию, в которой Великобритания оказалась на предпоследнем месте среди стран НАТО по выполнению требований к боевым возможностям. Это положение, по его мнению, требует немедленного исправления, чтобы гарантировать безопасность самой страны и её партнёров по НАТО.