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ЦАМТО

В Литву доставлена партия противотанковых мин M14

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

ЦАМТО, 29 июня. МНО Литвы объявило о поступлении на армейские склады партии противотанковых мин типа M14 производства эстонской компании Eesti Arsenal. Стоимость партии составила около 3 млн. евро.

Мина M14 производства Eesti Arsenal относится к классу направленных кумулятивных мин с формируемым ударным ядром (Explosively Formed Penetrator, EFP). Изделие предназначено для поражения бронированных машин и защищенных транспортных средств поражающим элементом в боковую проекцию. Боевая часть содержит 1,7 кг взрывчатого вещества, обеспечивает пробитие броневой защиты толщиной не менее 50 мм на дальности до 50 м. Рабочий диапазон температур – от -50 до +50 град.С. Мина производится компанией Terramil OU по лицензии Eesti Arsenal.

Поставка осуществлена в рамках долгосрочной программы наращивания минно-заградительного потенциала Вооруженных сил Литвы. Согласно утвержденному плану, до 2035 года МНО Литвы намерено израсходовать свыше 800 млн. евро на закупку противотанковых мин и систем минирования. К 2029 году предусмотрено приобрести 60% от расчетного 10-летнего объема, что составит порядка 170 тыс. мин.

Финансирование программы предполагается частично из национального бюджета и частично из средств программы Европейского союза SAFE. Из фонда SAFE планируется выделить около 190 млн. евро.

В 2026 году расходы Министерства национальной обороны Литвы на пополнение складских запасов боеприпасов удвоились по сравнению с 2025 годом и составили 400 млн. евро. В рамках текущего бюджетного цикла, наряду с минами M14, во второй половине 2026 года ожидается поступление противотанковых, противогусеничных, противобортовых и противоднищевых мин типа Sentry (Forcit Defence, Финляндия), а также противотанковых управляемых ракет Spike LR2 израильского производства.

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Страны
Литва
Финляндия
Продукция
Spike NLOS
М14
Проекты
Евросоюз
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