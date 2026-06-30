В России предрекли добычу ресурсов на Луне

Профессор Язев: Добыча ресурсов на Луне станет целесообразной через 20 лет

Добыча редкоземельных металлов и других ресурсов на Луне может стать экономически целесообразной уже через 20 лет. Разработку ископаемых на естественном спутнике Земли предрек ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в интервью ТАСС.

Ученый напомнил, что, по предположениям российских исследователей, один километровый астероид на Луне может содержать ресурсы на сумму около квадриллиона долларов.

«Добыча на Луне сегодня выглядит как абсолютная фантастика, но она может стать экономически целесообразной уже буквально через пару десятков лет. Не случайно количество стартапов, связанных с полетами к Луне, во всем мире быстро растет», — сказал Язев.

Ранее в июне стало известно, что российскую миссию «Луна-31» планируют запустить в 2035 году.