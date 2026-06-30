Варшава заплатит шведской Saab более 4 млрд евро за три подлодки

В понедельник, 29 июня, шведская компания Saab подписала контракт на постройку для польских ВМС трех дизель-электрических подлодок класса А26. Как уточняет Naval News, соглашение также включает поставку вооружения и обучение персонала заказчика. Стоимость оценивается примерно в 47 млрд шведских крон (4,24 млрд евро). Срок завершения контракта – 2038 год.

"Для нас большая честь, что Польша выбрала подводные лодки Saab для укрепления своих оборонных способностей. Три субмарины типа A26 отвечают текущим и будущим потребностям Польши и сыграют ключевую роль в повышении безопасности в регионе Балтийского моря", – заявил Микаэль Йоханссон, глава Saab.

Дизайн подлодки A26 Saab

В соответствии с условиями контракта, шведская компания обязуется создать в Польше мощности для технического обслуживания и ремонта будущих подлодок. При этом в проекте активно задействуют предприятия польской промышленности, чтобы обеспечить стратегическую автономию Варшавы.

Кроме того, сделка предполагает, что на время постройки субмарин Швеция передаст Польше в аренду свою дизель-электрическую подлодку "Сёдерманланд" (Södermanland) в качестве временной замены.

В настоящее время на вооружении польских ВМС формально числится единственная подлодка "Ожел" (Orzeł, в переводе – "Орёл"), построенная в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус") и вступившая в строй в середине 1980-х годов. Уже несколько лет ее возможности ограничены, и нет подтверждений, что она способна выполнять задачи по предназначению.

Построенная в 1980-х годах первой среди четырех однотипных подлодок, "Сёдерманланд" прошла в начале 2000-х годов масштабную модернизацию. Работы включали удлинение корпуса и установку воздухонезависимой энергетической установки. Также обновление затронуло ряд боевых систем, чтобы привести субмарину к уровню подлодок типа "Готланд". Остальные три ДЭПЛ класса "Сёдерманланд" прошли аналогичную модернизацию, но две из них позднее были проданы в Сингапур, где они служат до сих пор, а еще одну вывели из эксплуатации в 2021 году.

Подлодки класса A26 ("Блекинге") достигают в длину 65 метров, водоизмещение в надводном положении – 2000 тонн. Оснащенные воздухонезависимой силовой установкой, субмарины смогут обходиться без всплытия до 18 дней. Экипаж – 26 человек. Дополнительно на борту смогут разместиться до девяти человек.

Помимо торпед и мин, субмарины типа A26 оснастят различными подводными беспилотными аппаратами.