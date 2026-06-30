Войти
Flotprom

Варшава заплатит шведской Saab более 4 млрд евро за три подлодки

407
0
0

В понедельник, 29 июня, шведская компания Saab подписала контракт на постройку для польских ВМС трех дизель-электрических подлодок класса А26. Как уточняет Naval News, соглашение также включает поставку вооружения и обучение персонала заказчика. Стоимость оценивается примерно в 47 млрд шведских крон (4,24 млрд евро). Срок завершения контракта – 2038 год.

"Для нас большая честь, что Польша выбрала подводные лодки Saab для укрепления своих оборонных способностей. Три субмарины типа A26 отвечают текущим и будущим потребностям Польши и сыграют ключевую роль в повышении безопасности в регионе Балтийского моря", – заявил Микаэль Йоханссон, глава Saab.

Дизайн подлодки A26

Saab


В соответствии с условиями контракта, шведская компания обязуется создать в Польше мощности для технического обслуживания и ремонта будущих подлодок. При этом в проекте активно задействуют предприятия польской промышленности, чтобы обеспечить стратегическую автономию Варшавы.

Кроме того, сделка предполагает, что на время постройки субмарин Швеция передаст Польше в аренду свою дизель-электрическую подлодку "Сёдерманланд" (Södermanland) в качестве временной замены.

В настоящее время на вооружении польских ВМС формально числится единственная подлодка "Ожел" (Orzeł, в переводе – "Орёл"), построенная в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус") и вступившая в строй в середине 1980-х годов. Уже несколько лет ее возможности ограничены, и нет подтверждений, что она способна выполнять задачи по предназначению.

Построенная в 1980-х годах первой среди четырех однотипных подлодок, "Сёдерманланд" прошла в начале 2000-х годов масштабную модернизацию. Работы включали удлинение корпуса и установку воздухонезависимой энергетической установки. Также обновление затронуло ряд боевых систем, чтобы привести субмарину к уровню подлодок типа "Готланд". Остальные три ДЭПЛ класса "Сёдерманланд" прошли аналогичную модернизацию, но две из них позднее были проданы в Сингапур, где они служат до сих пор, а еще одну вывели из эксплуатации в 2021 году.

Подлодки класса A26 ("Блекинге") достигают в длину 65 метров, водоизмещение в надводном положении – 2000 тонн. Оснащенные воздухонезависимой силовой установкой, субмарины смогут обходиться без всплытия до 18 дней. Экипаж – 26 человек. Дополнительно на борту смогут разместиться до девяти человек.

Помимо торпед и мин, субмарины типа A26 оснастят различными подводными беспилотными аппаратами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сингапуp
Швеция
Проекты
877 Палтус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 14:08
  • 16214
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 30.06 11:17
  • 2
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие