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Flotprom

В Японии ввели в строй десятый фрегат класса "Могами"

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В понедельник, 29 июня, японские ВМС ввели в строй десятый фрегат класса "Могами", названный "Нагара" в честь одной из самых известных и чистых рек Японии, протекающей на острове Хонсю: она берет начало в горах префектуры Гифу, пересекает равнину Ноби и впадает в залив Исе.

Как уточняет Naval News, фрегат "Нагара" с бортовым номером FFM-10 пополнил состав 2-й патрульно-боевой эскадры, дислоцированной на военно-морской базе Куре в префектуре Хиросима.

Фрегат "Нагара", Япония

Mitsubishi Heavy Industries


Корабль построили на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в городе Нагасаки на западе Японии. Фрегат заложили в июле 2023 года, спустили на воду в декабре 2024 года. Стоимость производства "Нагары" составила около 52,3 млрд иен (323 млн долларов США).

Отметим, что прошло чуть больше месяца с момента ввода в строй девятого фрегата класса "Могами", который компания MHI передала японскому флоту в мае.

Напомним, что ВМС Японии заказали 12 фрегатов класса "Могами", последние два из которых должны ввести в строй до лета 2027 года. После этого планируется закупка 12 фрегатов модернизированного проекта. Они должны обладать улучшенными возможностями противовоздушной обороны и продвинутыми средствами радиолокационного обнаружения. По словам высокопоставленного представителя ВМС Японии, первоначально класс "Могами" разрабатывался в условиях жестких бюджетных ограничений, что ограничило количество устанавливаемых систем.

Полное водоизмещение фрегатов класса "Могами" базового проекта – около 5500 тонн (стандартное – 3900 тонн), длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабли развивают скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для кораблей с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Вооружение фрегатов включает 127-мм орудие, противокорабельные ракеты "Тип-17", зенитный ракетный комплекс SeaRAM, 324-мм торпедные аппараты и два дистанционно управляемых боевых модуля с 12,7-мм пулеметами. Кроме того, начиная с седьмого корабля их оснащают установкой вертикального пуска Mk.41 на 16 ячеек. Первые шесть фрегатов получат эту систему позднее в ходе плановой модернизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Mark 41
Phalanx CIWS
Компании
MHI
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