Таких людей больше не делают

Известие о кончине бывшего министра обороны России Сергея Иванова заставило перебрать воспоминания об этом выдающемся, но весьма скромном человеке, имеющем негромкие, но весьма значительные заслуги перед страной. Иванов возглавлял Министерство обороны в, пожалуй, наиболее сложный и малоденежный для военного ведомства период – с марта 2001 г. по февраль 2007 г. Это был подлинный переход через пустыню для наших Вооруженных сил. Лишь к концу пребывания в должности финансирование вверенной ему структуры стало медленно улучшаться. Ни о каких 3 трлн руб. оборонного бюджета в год, как полтора десятилетия спустя при Сергее Шойгу, Иванов не мог даже мечтать. Тем не менее он сделал очень многое для выживания, реорганизации и консолидации Вооруженных сил. Были сохранены и по мере возможности оптимизированы основные управленческие структуры и части и соединения Вооруженных сил, активно осуществлялось внедрение контрактной службы, осуществлялось развитие стратегических ядерных сил с упором на Ракетные войска стратегического назначения, были запущены первые, еще ограниченные программы перевооружения конвенциональных сил. При нем срок службы по призыву был сокращен до одного года.

Вручение премии "Золотая идея", 2007 год. Слева направо: М. А. Дмитриев, Р. Н. Пухов, С. Б. Иванов.

Его назначением на пост министра обороны в современной России была окончательно установлена тенденция руководства военным ведомством представителем гражданских (пусть и силовых) структур, а не генералитета. Это, безусловно, способствовало упорядочению положения Министерства обороны и военных в целом в системе государственного управления. Сергей Иванов стал первым действительно гражданским министром обороны России, и в этом его историческая заслуга.

В качестве главы военного ведомства он был, вероятно, оптимальным выбором. В должности министра обороны России он запомнился всем как удивительно скромный и ровный в общении человек, не стремящийся к использованию своего статуса и положения и не стремившийся их подчеркивать. Он сумел наладить удивительно ровные, корректные и стабильные взаимоотношения как в среде генералитета и руководства Министерства обороны в целом, так и с представителями других ведомств, а также общественности, СМИ. Умел прислушиваться к мнению других и в целом ориентировался на консенсусные решения, без излишних конфликтов и противоречий. При этом, по общему мнению, его отличала дотошность, тщательность и высокая степень информированности при приятии решений.

Иванов был полностью чужд саморекламе, пиару и показухе. При этом по степени реальной личной открытости Сергей Борисович был редкой птицей среди министров-силовиков. Он не стеснялся извиниться, если считал, что действовал неверно, был не прав или «накосячил» в отношениях с другими людьми, даже ниже его по должности и статусу.

Общее мнение всех знавших Сергея Иванова – что при нем в Министерстве обороны не было интриг и протекционизма, не было выдвижения личных друзей и любимчиков. Военное ведомство при нем избежало заметных, громких коррупционных скандалов.

Нельзя не отметить и широкие образованность, ум, культуру и кругозор Сергея Иванова. Сказывалось и гуманитарное образование, и образование в Европе (Илингский колледж в Великобритании), владение несколькими языками и обширный опыт в разведке за рубежом. Он хорошо знал Европу и внешний мир в целом, имел большой опыт общения с политическими и военными деятелями ведущих западных стран.

Честность и скромность делали его не вполне типичным деятелем для русской политической культуры последних десятилетий. Какое-то из качеств не позволило Иванову стать «преемником». Пришлось лично видеть, как он, уже будучи первым вице-премьером (2007–2008), переживал, когда против него накануне 2008 г. развернулась изощренная травля. А случись с раскладом выдвижения иначе – и Россия могла бы пойти и немного по другому пути. А окончательно из колеи Сергея Иванова, на тот момент руководителя администрации президента (2011–2016), выбила трагическая смерть старшего сына...

Иванов запомнится как яркий человек уже ушедшей в России эпохи – как умеренный «аппаратный чекист-западник», честный и некоррумпированный, интеллектуал с широкими взглядами, человек, склонный к балансу интересов и решений. Таких людей, видимо, уже больше не делают.