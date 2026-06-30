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ЦАМТО

ВМС Перу намерены построить две подлодки на территории страны

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HDS-1500 MGP
Подписание в рамках выставки SITDEF-2025 в Лиме меморандума о взаимопонимании по совместной разработке нового класса НАПЛ на базе южнокорейского проекта HDS-1500 MGP.
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 29 июня. Как сообщил командующий подводным флотом ВМС Перу контр-адмирал Луис Леон Корес, страна намерена в рамках модернизации флота построить две подводные лодки на национальном предприятии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в интервью государственному перуанскому информационному агентству Andina 24 июня контр-адмирал пояснил, что ВМС Перу ведут переговоры о приобретении двух подводных лодок, которые будут построены на территории Перу с использованием южнокорейских технологий. При этом флот примет участие в разработке этих подлодок (под требования ВМС Перу).

В ответ на вопрос о возможностях приобретаемых подводных лодок Л.Корес сообщил, что они будут обладать большей автономностью, более современными технологиями и возможностью пуска ракет.

В декабре 2025 года южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) и перуанская государственная судостроительная компания SIMA (Servicios Industriales de la Marina) подписали соглашение о совместной разработке и проектировании подводных лодок.

Стороны обсуждают реализацию проекта строительства разработанной HD HHI подводной лодки HDS-1500. Длина платформы составляет 67 м, ширина – 7 м, водоизмещение – 1500 т. ДЭПЛ оснащена шестью торпедными аппаратами.

На текущий момент ВМС Перу и HHI не раскрывают информацию о ходе переговоров и предварительный график строительства.

В состав ВМС Перу на текущий момент входят 6 подводных лодок, построенных в период с 1970-х по начало 1980-х годов. SIMA реализует программу продления срока эксплуатации ДЭПЛ. Модернизации подводной лодки "Чипана" уже завершена. Сейчас она находится на Гавайях, участвуя в учениях RIMPAC-2026.

По информации Л.Кореса, в ближайшие месяцы в боевой состав флота будет возвращена подводная лодка "Антофагаста". ДЭПЛ "Ангамос" уже проходит модернизацию, а в течение следующих двух лет начнется модернизация ДЭПЛ "Писагуа".

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