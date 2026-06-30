Объединенная двигателестроительная корпорация (ОСК) создаст собственный дивизион двигателестроения. Об этом сообщил гендиректор ОСК Андрей Пучков в поздравлении сотрудников корпорации с Днем кораблестроения.

"Мы продолжим при поддержке руководства страны программу масштабных изменений ОСК, формирования современных центров судостроения и собственного дивизиона двигателестроения", – отметил он.

Также глава ОСК добавил, что начался переход на унифицированные платформенные решения для разных типов судов, в том числе грузовых, рыбопромысловых, судов специального назначения.

"Приступили к разработке крупнотоннажных океанских судов, которые у нас раньше не строили. Для этого в Санкт-Петербурге, по сути, создается новый судостроительный комплекс. В настоящее время разворачиваем производство малооборотных двигателей и судового комплектующего оборудования", – сказал Андрей Пучков.

По его словам, корпорация стала главным локомотивом отрасли: именно в ОСК сосредоточены ключевые мощности, компетенции и кадры российского судостроения.

Напомним, что в январе этого года ОСК объявила о завершении первого этапа создания малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Его результатом стало формирование конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения.

Крупноузловую сборку и испытания малооборотных двигателей большой мощности собираются проводить на "Пролетарском заводе".