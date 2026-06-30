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Поставка ВВС Филиппин истребителей FA-50 Block.70 начнется в 2028 году

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Первые два легких истребителя/учебно-боевых самолета KAI FA-50РН Fighting Eagle ВВС Филиппин с филиппинскими бортовыми номерами 15-001 и 15-002. Второй самолет был потерян 04.03.2025
Первые два легких истребителя/учебно-боевых самолета KAI FA-50РН Fighting Eagle ВВС Филиппин с филиппинскими бортовыми номерами 15-001 и 15-002. Второй самолет был потерян 04.03.2025.
Источник изображения: ВВС Филиппин

ЦАМТО, 29 июня. Пресс-секретарь командования ВВС Филиппин полковник Мария Кристина Баско 27 июня сообщила, что поставка истребителей FA-50 Block.70 южнокорейского производства должна начаться в 2028 году.

Заявление было сделано по итогам состоявшегося 23 июня 27-го заседания двусторонней Совместной комиссии по логистике и сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. Заседание было посвящено вопросам модернизации обороны, сотрудничества в области логистики и развития производства продукции военного назначения.

Как сообщает агентство Philippine News Agency, поставки 12 заказанных в 2025 году самолетов FA-50 будут осуществляться партиями по две единицы. Завершить передачу техники планируется к 2030 году.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Филиппин заключило с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку 12 дополнительных легких истребителей FA-50PH 4 июня 2025 года. Стоимость заказа составляет 700 млн. долл. Соглашение также включает бортовое оборудование, логистическую поддержку, систему обучения.

Приобретение реализовано в рамках третьего этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин.

Первый контракт на поставку 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50PH Министерство национальной обороны Филиппин заключило с Korea Aerospace Industries (KAI) в марте 2014 года в рамках первого этапа программы модернизации. Стоимость соглашения составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.).

Самолеты были поставлены в период с 2015 по 2017 год. Один из FA-50PH в марте 2025 года потерпел крушение, что привело к гибели двух пилотов.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
FA-50
Компании
KAI
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