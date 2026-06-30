Белоусов провел встречу с освещающими СВО военкорами. Главное

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными корреспондентами

Министр обороны России Андрей Белоусов 29 июня встретился с военными корреспондентами, освещающими ход специальной военной операции (СВО), с которыми обсудил ряд важных вопросов. Все подробности — в материале «Известий».

Одна из главных задач — защита от беспилотников

Глава Минобороны РФ в ходе встречи заявил, что уже с апреля 2026 года в ведомстве стали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). При этом ситуация по использованию дронов, как отметил он, меняется регулярно — каждые два-три месяца.

Помимо этого сейчас во всех группировках Вооруженных сил (ВС) РФ успешно выстроена и действует эшелонированная система защиты тактических перехватчиков.

В отечественные системы ПВО активно внедряется ИИ

Белоусов рассказал, что в настоящее время в отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) активно внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, автоматизация позволяет распознавать образы, а также захватывать цели и проводить навигацию.

Соответствующий проект по автоматизации, как пояснил Белоусов, входит в число семи ключевых инициатив, которые планируется реализовать до конца года.

Обсуждение льгот для участников СВО

Военные корреспонденты обсудили с министром действующие льготы для участников СВО и их близких. В частности, в беседе затрагивался вопрос о расширении соответствующих мер социальной поддержки.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что сейчас уже ведется работа по оказанию психологического содействия родственникам военнослужащих. Так, в ведомстве на данный момент существует горячая линия по консультированию по любому интересующему их вопросу.

Восстановление и совершенствование техники поставлены «на поток»

В настоящее время во многих российских частях процесс по восстановлению и совершенствованию военной техники уже поставлен на поток. Белоусов отметил, что соответствующая работа ведется в лабораториях прямо в зоне СВО и поддерживается Министерством обороны России.

«Я за свою бытность министром дважды увеличивал финансирование <...> именно для того, чтобы они (бойцы. — Ред.) закупали комплектующие запчасти, 3D-принтеры и расходные материалы для того, чтобы дорабатывать под себя, дорабатывать технику, которая им приходит», — сказал он.

Министр подчеркнул, что такая деятельность является совершенно нормальной и актуальной.