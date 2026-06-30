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Белоусов рассказал о создании в ВС РФ эшелонированной системы защиты от дронов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Белоусов: в ВС России выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА

Во всех группировках войск Вооруженных сил (ВС) России выстроена эшелонированная защита от атак беспилотников (БПЛА). Об этом 29 июня сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с российскими военкорами.


«Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты [от БПЛА при помощи] тактических перехватчиков. Мобильно-огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», — сказал он.

Кроме того, с апреля началось внедрение единой информационной среды, которая должна повысить ситуационную осведомленность подразделений, рассказал министр обороны. Как заметил глава ведомства, ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца.

Белоусов также отметил, что теперь все радиолокационные станции (РЛС) интегрируются в общую систему. Также в ВС РФ внедряется программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне обнаруживать цели, видеть общую обстановку и управлять боевыми действиями.

«Всё это увязывается в единую систему — боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления РЛС», — пояснил глава Минобороны.

Белоусов также сообщил, что подразделения войск беспилотных систем (БпС) выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и нарушению путей снабжения украинских формирований. По его оценке, эффективность применения БпС примерно в три раза выше, чем у обычных боевых расчетов.

Белоусов заявил 23 июня об активном внедрении искусственного интеллекта и робототехнических комплексов в ВС РФ. Министр также отметил, что за каждой системой и каждым алгоритмом стоит человек, поэтому умение эффективно управлять личным составом остается одним из ключевых профессиональных навыков.

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