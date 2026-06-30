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РИА Новости

Российская амфибийная система "Меридиан" прошла испытания на открытой воде

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Модель первой беспилотной амфибии "Меридиан" во время испытаний на открытой воде
Модель первой беспилотной амфибии "Меридиан" во время испытаний на открытой воде.
Источник изображения: © Фото : ЦАРС

Модель первой беспилотной амфибии "Меридиан" испытали на открытой воде

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа "Меридиан" прошла комплекс испытаний на открытой воде, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "ЦАРС".

Единственная в России беспилотная воздушная система амфибийного типа "Меридиан" создается АО "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке министерства промышленности и торговли России.

"Динамически подобная модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа "Меридиан" прошла комплекс испытаний на открытой воде. Аппарат проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре для оценки характеристик посадки на воду, динамики приводнения, оценки курсовой устойчивости при движении по воде. При испытаниях на различной скорости катапультирования модели измеряли перегрузки в центре масс и носовой части модели, а также длину пробега модели по воде и характер приводнения", - говорится в сообщении.

Согласно заключению, исследования показали хорошую устойчивость летательного аппарата на всех режимах движения и во всем диапазоне изменения положения центра тяжести. Испытания динамически подобной модели на катапульте подтвердили все основные выводы, сделанные на основе ранее проведенных в лаборатории буксировочных испытаний. В частности, пробеги модели по воде происходили без потери устойчивости глиссирования. Дистанция и время пробегов модели согласуются с результатами расчетов.

Опытный летный образец, агрегаты и детали которого находятся в производстве АО "ЦАРС", будет построен с учетом рекомендаций специалистов ФАУ "ЦАГИ" в части гидродинамики, после чего он приступит к предварительным и сертификационным испытаниям.

Основная задача "Меридиана" — перевозить грузы массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток. Амфибия также сможет вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря способности в любое время года осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности. Аппарат может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды. Модульная конструкция "Меридиана" позволит быстро адаптировать его под разные типы полезной нагрузки (грузовой модуль, оптическая система).

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