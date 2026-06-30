Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем

Белоусов: эффективность войск БПЛА в три раза выше, чем у обычных расчетов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

"В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов <...> примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", — отметил он.

Сейчас перед Минобороны стоит задача внедрить ИИ в военную сферу. В частности, речь идет о программно-аппаратном комплексе DС, который собирает различные данные для всех подразделений беспилотных систем, рассказал Белоусов.

"Также активно мы этим занимаемся в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года", — добавил он.

Министр провел встречу с военкорами, в том числе из федеральных СМИ. Они обсудили обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере и материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.