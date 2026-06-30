Белоусов рассказал о работе по усовершенствованию системы ПВО

Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами.

Белоусов: все группировки ВС РФ имеют эшелонированную систему перехватчиков БПЛА

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск ВС РФ, активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.

"Ситуация меняется каждые два-три месяца. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем", - рассказал Белоусов, комментируя меры противодействия БПЛА ВСУ.

Министр уточнил, что активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.

"У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее", - пояснил министр.

По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами.