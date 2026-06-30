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ЦАМТО

Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА

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Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, 23 июня 2021 года
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, 23 июня 2021 года.
Источник изображения: © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЦАМТО, 29 июня. Великобритания отказалась от планов по созданию нового поколения классических эсминцев.

Вместо этого устаревающий флот заменят как минимум шестью современными "гибридными" кораблями, приспособленными для запуска беспилотников. Об этом, как передает RT, сообщил телеканал BBC со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что вместо разработки эсминцев Type 83, которые находились на ранней стадии разработки и должны были прийти на смену устаревшему флоту Type 45, инвестиции направят на создание новых единых боевых кораблей (Common Combat Vessels). Эти суда смогут координировать беспилотные системы в воздухе, на воде и под водой.

Подобные корабли лучше отвечают характеру современной войны и позволят расширить огневую мощь ВМС без увеличения численности экипажа и стоимости, отметили в британском Минобороны.

Новая программа станет частью Плана оборонных инвестиций (DIP), который уходящий в отставку премьер-министр Кир Стармер обязался опубликовать до начала саммита НАТО в Турции 7 июля. Технику задействуют "для противодействия российской активности в Северной Атлантике и на Крайнем Севере", а также для защиты подводной инфраструктуры. Кроме того, планируется выделить 500 млн. фунтов стерлингов на оснащение элитных подразделений Commando Force новыми катерами и автономными технологиями, сообщает RT.

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