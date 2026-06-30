Американская компания ARCYN Defense разрабатывает противодроновую систему "Железный дождь" на базе ИИ

ЦАМТО, 29 июня. Калифорнийская компания ARCYN Defense Corp ведет разработку противодроновой системы кинетического действия "Железный дождь" (Iron Rain), использующей периферийный ИИ для обнаружения, сопровождения и поражения БЛА в режиме реального времени.

ARCYN Defense Corp 8 июня объявила о заключении соглашения о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с Центром вооружения СВ США по развитию боевых возможностей (U.S. Army Combat Capabilities Development Command Armaments Center, DEVCOM).

Соглашение устанавливает формальную основу для обмена технической информацией, оценки возможностей перспективных систем, периодических проверок, планирования интеграции и разработки дорожной карты зрелости технологии.

В соответствии с условиями CRADA, компания предоставит СВ США технические данные и документацию, относящиеся к аппаратному кинетическому поражающему модулю и программному обеспечению ИИ системы Iron Rain. Соглашение не является контрактом на закупку и не предполагает производственных обязательств со стороны СВ США.

Система Iron Rain представляет собой кинетический поражающий комплекс с высокой скорострельностью, ориентированный на нейтрализацию одиночных БЛА, роев беспилотников и угроз, функционирующих в условиях радиоэлектронного противодействия. Ключевым отличием от традиционных систем противодействия БЛА, основанных на радиоэлектронном подавлении, кибератаках или применении направленной энергии, является исключительно кинетический принцип поражения.

Алгоритм целеуказания реализован посредством периферийного ИИ (edge AI), обеспечивающего автономную обработку данных непосредственно на носителе системы без обращения к удаленным вычислительным ресурсам. Конфигурируемая архитектура боеприпасов и патентно-защищенный кинетический механизм позволяют адаптировать систему к различным тактическим условиям и обеспечивают ее интеграцию в состав более широкой архитектуры противовоздушной обороны.

Компания ARCYN Defense (ранее имела название Marteos Industries) завершила первый этап начального финансирования разработки Iron Rain в феврале 2026 года. В июне 2026 года объявлено об открытии второго этапа начального финансирования с целью ускорения инженерных работ, доработки опытного образца, полевых испытаний и подготовки к коммерциализации. Параллельно компания готовится к участию в полевых испытаниях Министерства обороны США и ведет переговоры с крупными интеграторами оборонных систем о подтверждении характеристик, развертывании и интеграции системы.

Разработка Iron Rain ведется в условиях нарастающей угрозы со стороны малоразмерных и роевых БЛА на современном поле боя. Согласно оценке компании, традиционные системы противовоздушной обороны экономически нецелесообразны при противодействии массовому применению дешевых БЛА, что обусловливает потребность в доступных кинетических средствах поражения.

ARCYN Defense позиционирует Iron Rain как дополнительный кинетический уровень для применения в "спорных средах", где эффективность систем радиоэлектронного подавления и направленной энергии ограничена.

Прогнозируемый экспертами объем рынка противодроновых систем превышает 20 млрд. долл. к 2030 году при среднегодовом темпе роста свыше 25%.