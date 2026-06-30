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ЦАМТО

Сеткомет "Паук-30БН" против FPV-дронов рекомендован для оснащения подразделений ВС РФ

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

ЦАМТО, 29 июня. Новейший ручной сеткомет "Паук-30БН" для противодействия FPV-дронам успешно прошел полигонные испытания и рекомендован для оснащения подразделений Вооруженных сил РФ.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика НПО "Полет".

"Ручной сеткомет "Паук-30БН" прошел полигонные испытания, в ходе которых подтвердил эффективность перехвата FPV-дронов на дальности до 25 м. По итогам испытаний изделие получило высокую оценку специалистов, и было рекомендовано для оснащения подразделений Вооруженных сил РФ как средство самообороны для оперативного противодействия БЛА противника в критически важные моменты", – заявили в организации.

В НПО "Полет" подчеркнули, что время полета сети до цели составляет 0,7-0,8 сек. "В ходе испытаний было установлено, что вероятность захвата цели на дистанции до 15 м составляет 90%, на предельной дистанции 20-25 м – 80%", – добавили в компании.

Собеседник ТАСС также уточнил, что "Паук-30БН" оснащен новой модификацией снаряда – конусным снарядом с байонетом для быстрого крепления.

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