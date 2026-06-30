Владимир Путин заявил о необходимости существенно нарастить производство средств ПВО

ЦАМТО, 29 июня. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.

"Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО", – сказал В.Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

В.Путин подчеркнул, что средства ПВО необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.

Президент также отметил, что "необходимо слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и самое главное – людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения", – сказал В.Путин.