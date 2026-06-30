Войти
ЦАМТО

Naval Group передала ВМС Франции четвертую АПЛ класса Suffren

387
0
0
АПЛ класса Suffren
АПЛ класса Suffren.
Источник изображения: Naval-Group

ЦАМТО, 29 июня. Naval Group объявила о состоявшейся 24 июня передаче командованию ВМС Франции АПЛ De Grasse класса Suffren ("Сюффрен"), построенной на предприятии в Шербуре в рамках программы Barracuda.

Передача АПЛ De Grasse заказчику состоялась через четыре месяца после начала ходовых испытаний. С момента выкатки из строительного цеха в мае 2025 года АПЛ De Grasse успешно прошла швартовные испытания, ввод в эксплуатацию ядерного реактора в декабре 2025 года и четырехмесячные ходовые испытания, начавшиеся 24 февраля 2026 года.

АПЛ De Grasse является четвертой подводной лодкой класса Suffren. Она присоединится к первым трем АПЛ серии. В стадии строительства находятся еще две подлодки: Rubis и Casabianca.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) приступила к реализации программы Barracuda в 1998 году. Начальный контракт стоимостью 1,4 млрд. евро на разработку проекта и строительство АПЛ Минобороны Франции подписало с группой DCNS (ныне Naval Group) и компанией Areva TA (ныне TechnicAtome) 23 декабря 2006 года. Naval Group также отвечает за обслуживание подводных лодок в Тулоне.

Согласно планам, новые подводные лодки к 2030 году заменят в составе ВМС Франции шесть АПЛ класса Rubis, принятых на вооружение ВМС Франции в период между 1983 и 1993 гг.

Программа стоимостью более 8 млрд. евро предполагала поставку шести подлодок проекта Barracuda с 2017 по 2028 гг., однако проект отстает от согласованного графика. В соответствии с "Законом о военных программах на 2024-2030 гг.", завершение принятия на вооружение всех АПЛ перенесено на 2030 год.

Головная АПЛ серии, Suffren, была передана ВМС Франции 6 ноября 2020 года и вошла в боевой состав флота в июне 2022 года. Вторая подлодка, Duguay-Trouin, была принята на вооружение в апреле 2024 года, а Tourville – в июле 2025 года.

На разных стадиях строительства в настоящее время находятся еще две подлодки серии (Rubis и Casabianca). Поставки оставшихся АПЛ должны быть завершены до 2030 года.

АПЛ класса Suffren предназначены для поддержки стратегического сдерживания, защиты авианосных боевых групп, противокорабельной и противолодочной борьбы, сбора разведывательной информации, скрытной высадки групп ССО к месту проведения операций, а также нанесения ударов крылатыми ракетами по наземным целям.

Надводное водоизмещение АПЛ составляет 4700 т, подводное – 5200 т, длина – 99 м, диаметр – 8,8 м, глубина погружения – свыше 300 м, экипаж – 65 человек плюс группа ССО. Подлодка может развивать скорость до 23 узлов в подводном положении. АПЛ, оснащенная четырьмя торпедными аппаратами, может нести от 14 до 20 ед. тяжелого вооружения (смешанный набор 533-мм тяжелых торпед F21, противокорабельных ракет SM39 Exocet и крылатых ракет MdCN).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Barracuda
Компании
DCNS
Проекты
2020-й год
Rubis АПЛ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 14:08
  • 16214
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 30.06 11:17
  • 2
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие