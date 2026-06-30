Naval Group передала ВМС Франции четвертую АПЛ класса Suffren

ЦАМТО, 29 июня. Naval Group объявила о состоявшейся 24 июня передаче командованию ВМС Франции АПЛ De Grasse класса Suffren ("Сюффрен"), построенной на предприятии в Шербуре в рамках программы Barracuda.

Передача АПЛ De Grasse заказчику состоялась через четыре месяца после начала ходовых испытаний. С момента выкатки из строительного цеха в мае 2025 года АПЛ De Grasse успешно прошла швартовные испытания, ввод в эксплуатацию ядерного реактора в декабре 2025 года и четырехмесячные ходовые испытания, начавшиеся 24 февраля 2026 года.

АПЛ De Grasse является четвертой подводной лодкой класса Suffren. Она присоединится к первым трем АПЛ серии. В стадии строительства находятся еще две подлодки: Rubis и Casabianca.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) приступила к реализации программы Barracuda в 1998 году. Начальный контракт стоимостью 1,4 млрд. евро на разработку проекта и строительство АПЛ Минобороны Франции подписало с группой DCNS (ныне Naval Group) и компанией Areva TA (ныне TechnicAtome) 23 декабря 2006 года. Naval Group также отвечает за обслуживание подводных лодок в Тулоне.

Согласно планам, новые подводные лодки к 2030 году заменят в составе ВМС Франции шесть АПЛ класса Rubis, принятых на вооружение ВМС Франции в период между 1983 и 1993 гг.

Программа стоимостью более 8 млрд. евро предполагала поставку шести подлодок проекта Barracuda с 2017 по 2028 гг., однако проект отстает от согласованного графика. В соответствии с "Законом о военных программах на 2024-2030 гг.", завершение принятия на вооружение всех АПЛ перенесено на 2030 год.

Головная АПЛ серии, Suffren, была передана ВМС Франции 6 ноября 2020 года и вошла в боевой состав флота в июне 2022 года. Вторая подлодка, Duguay-Trouin, была принята на вооружение в апреле 2024 года, а Tourville – в июле 2025 года.

На разных стадиях строительства в настоящее время находятся еще две подлодки серии (Rubis и Casabianca). Поставки оставшихся АПЛ должны быть завершены до 2030 года.

АПЛ класса Suffren предназначены для поддержки стратегического сдерживания, защиты авианосных боевых групп, противокорабельной и противолодочной борьбы, сбора разведывательной информации, скрытной высадки групп ССО к месту проведения операций, а также нанесения ударов крылатыми ракетами по наземным целям.

Надводное водоизмещение АПЛ составляет 4700 т, подводное – 5200 т, длина – 99 м, диаметр – 8,8 м, глубина погружения – свыше 300 м, экипаж – 65 человек плюс группа ССО. Подлодка может развивать скорость до 23 узлов в подводном положении. АПЛ, оснащенная четырьмя торпедными аппаратами, может нести от 14 до 20 ед. тяжелого вооружения (смешанный набор 533-мм тяжелых торпед F21, противокорабельных ракет SM39 Exocet и крылатых ракет MdCN).