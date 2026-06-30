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РИА Новости

Активное противодействие российских войск вызвало нехватку "Бабы-Яги" у ВСУ

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Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга".
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

РИА Новости: активное противодействие ВС РФ вызвало нехватку "Бабы-Яги" у ВСУ

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Противник испытывает нехватку тяжелых дронов типа "Баба-Яга" в районах активного противодействия армии РФ, рассказал РИА Новости командир взвода тяжелых БПЛА 77-го мотострелкового полка "Южной" группировки с позывным Ильяс.

Тяжелый гексакоптер "Баба-Яга" активно используется украинскими силами для нанесения ударов по позициям российских войск. В последние месяцы российские подразделения усилили противодействие этим дронам, что привело к их значительным потерям у противника.

"Раньше казалось, что они (гексакоптеры - ред.) просто бесконечно у противника где-то на складе стоят, а сейчас уже чувствуется, что они у них уже заканчиваются", - сказал Ильяс.

По его словам, в полку есть подразделение FPV-расчетов, которые специализируются на перехвате тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга".

"Там есть один из операторов, которые "охотники" так называемые, он может за ночь до четырех сбивать. За месяц он 37 штук сбил", - добавил комвзвода.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска "долбят противника каждый божий день", поджимают его на всех участках фронта, а "сейчас практически добирают Константиновку" в ДНР.

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