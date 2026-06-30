В ходе уничтожения БПЛА ЗАК-30 "Цитадель" тратит на цель два-три снаряда

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Отечественный зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" стал одним из наиболее эффективных средств уничтожения вражеских беспилотников различных типов. Это в очередной раз подтверждается материалами, размещенными в социальных сетях.

"Военный осведомитель" сообщает, что этому средству поражения необходимо лишь два-три боеприпаса, чтобы прервать полет вражеского БПЛА.

Применяемые 30-мм шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом превращают различные дроны в дымящиеся обломки на расстоянии более 1 км.

Новейшая интеллектуальная система позволяет обнаруживать и точно наводить автоматическую пушку как днем, так и ночью.

Сообщалось, что ЗАК-30 будет смонтирован на колесную мобильную платформу. Как предполагается, это будет автомобиль повышенной проходимости "Урал" в двух- или трехосном варианте. Такое решение позволит оперативно менять позиции - выдвигаясь на наиболее опасные направления.

Алексей Брусилов