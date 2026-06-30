Вывод американских войск оставит немецкие города в подвешенном состоянии (Bloomberg, США)

Bloomberg: сокращение контингента США ударит по экономике малых городов Германии

Ревизия контингента, которую проводит Пентагон, грозит обернуться катастрофой для немецких муниципалитетов, передает Bloomberg. На фоне затяжного экономического спада ФРГ и удорожания энергии из-за санкций, уход американцев лишит стагнирующие регионы сотен миллионов евро и добьет местный бизнес.

Ник Хойбек (Nick Heubeck), Лаура Альвиц (Laura Alviz)

В зеленом районе Нероберг, что в Висбадене, постоянный поток американцев долгие годы снимал апартаменты у Биргит Буг. Это жилье с отапливаемым полом и балконом. Квартиранты обычно останавливались на два-три года, потому что были приписаны на несение службы в расположенном неподалеку командном пункте армии США.

В течение десяти лет схема аренды работала безупречно, но после возвращения бывших жильцов домой в Юту в октябре прошлого года просторная квартира пустовала долгие пять месяцев. Длительный простой жилья — показательный пример того, как угрозы Дональда Трампа вывести войска из Германии уже ощущаются в тех городах, что десятилетиями принимали американских военных.

"Когда последние квартиранты съехали, нам стало понятно, что с потенциальными арендаторами из США теперь есть неопределенность, — рассказывает 61-летняя Буг, в прошлом стюардесса. — Пока Трамп у власти, может случиться все, что угодно".

Несмотря на то, что после падения Берлинской стены в 1989 году численность американских солдат в Германии значительно сократилась, их присутствие остается неизменным с конца Второй мировой войны. Войска, вооружение и командные центры играют ощутимую роль в трансатлантическом альянсе и по-прежнему серьезно связаны с поддержкой населения в самом сердце Европы.

Около 37 тысяч военнослужащих по-прежнему дислоцированы в Германии на постоянной основе, это второй по величине зарубежный контингент армии США после японского. К объектам относятся гигантская авиабаза Рамштайн, крупнейший военно-медицинский центр за пределами Штатов, гарнизон в Баварии, а также европейский и африканский армейские штабы в Висбадене.

На сегодняшний день угроза дальнейшего сокращения численности американских войск сталкивается с затяжным экономическим спадом в самой Германии. Кризис связан с резким ростом цен на энергоносители из-за агрессии США против Ирана и непрекращающегося конфликта на Украине.

Периодическая конфронтация администрации Белого дома с Европой в целом и Германией в частности постоянно в центре внимания. Это вызывает тревогу среди сообществ, которые зависимы от американских расходов на оборону. В попытке разрядить напряженность канцлер Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии по футболу с фамилией президента во время саммита G7 во Франции.

Этот подарок отчасти стал примирением после критики, которая прозвучала из уст немецкого лидера в апреле, когда тот заявил, что США "унижены" на переговорах с Ираном. В ответ Трамп написал в соцсетях, что собирается вывести американские войска из Германии. По мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, это выглядело как "своеобразная мелкая месть".

"Меня разочаровывает сам факт того, что нам ничего не объяснили, — комментирует свои слова Бен Ходжес. В данный момент военный проживает во Франкфурте. — Какая стратегия у этого решения, кроме как лично наказать канцлера?"

Военное министерство США не ответило на редакционный запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фигура Ходжеса олицетворяет прошлую связь ФРГ с американской армией. Он начал свою военную карьеру в городе Бремен в 1981 году, а ушел в отставку уже в Висбадене в 2017-м. После этого офицер решил остаться в Германии.

Из окон своего дома в районе Вестенд во Франкфурте отставной генерал хорошо видит здание IG Farben, символ общей истории двух стран. Бывшая штаб-квартира химического гиганта, который производил яды для нацистских лагерей смерти, после войны стала одним из постов для американских войск.

В рамках мирных дивидендов после окончания холодной войны комплекс зданий вернули Германии. Его переоборудовали под учебный университетский кампус — теперь студенты изучают здесь философию, историю и богословие.

Противостояние вокруг американского военного присутствия происходит на фоне решений Германии создать самую сильную регулярную армию в Европе. Они закладывают основу для возрождения обязательной службы по призыву — это решение для страны крайне спорное, ведь по итогам Второй мировой войны немцы воспитывали себя как пацифистов.

Неопределенность оборонной политики США особенно остро ощущается в Фильзеке. Это небольшой городок в Баварии недалеко от чешской границы и исторических рубежей "железного занавеса". Сегодня здесь дислоцируется бригада из 5 тысяч военнослужащих, которые, в случае чего, готовы отстаивать интересы НАТО. Солдаты тренируются в обращении с конвенциональным оружием и боевой техникой. Полк проходит передовые испытания по использованию беспилотников. В случае сокращения или передислокации европейского контингента войск, муниципалитет уверен — он будет первым в списке.

Угроза висит и над мэром Фильзека Торстеном Грэдлером с первого дня его пребывания в должности, начиная с мая 2026 года. Узнав о планах США из местных СМИ, он сказал, что был "шокирован". Не имея официальной информации, градоначальник ежедневно просматривает интернет в поисках хоть каких-то новостей, которые могут стать настоящим ударом для местного населения.

Если считать вместе с членами семей, в Фильзеке постоянно проживает около 30 тысяч американских граждан. По словам мэра, в случае вывода войск примерно треть из них уедет. Учитывая официальное население города в 6,5 тысяч человек это станет "серьезным ударом по экономической и социальной жизни", — объясняет Грэдлер.

Американские военные присутствуют в регионе более 80 лет, и сегодня они являются крупнейшими инвесторами в местную экономику. Граждане США поддерживают рыцарский лагерь, ярмарку эпохи Возрождения, соколиные представления и торговые лавки вокруг местного замка. По словам мэра, их вклад в городской бюджет составляет от 650 до 700 миллионов евро ежегодно.

Возможные долгосрочные последствия вывода войск означают потерю одного рабочего места на двух покинувших Германию солдат. Эти данные приводят Центр европейских экономических исследований имени Лейбница и Кельнский университет.

Исследователи начали оценивать последствия сокращения американских войск еще в 1990-х годах. Тогда, по итогам холодной войны, Германию в течение пяти лет покинули примерно 200 тысяч американцев. Муниципальные доходы снизились на 9%, а негативное влияние на занятость и государственный бюджет ощущают и сегодня.

"Мы заметили, что последствия вывода войск очень похожи на закрытия предприятий в регионе", — объясняет один из авторов исследования Йоханнес Кохемс. Их отчет наглядно демонстрирует, что наихудшее влияние таких решений наблюдают жители сельских муниципалитетов, чья жизнь завязана вокруг инфраструктуры военных баз.

Для Фильзека это тревожный звоночек. Поскольку военный министр Пит Хегсет должен завершить ревизию военного присутствия США в Европе к концу текущего года, город не ждет, чтобы узнать, наступит ли наихудший сценарий.

Для создания альтернативной базы рабочих мест этой осенью открывается новый индустриальный парк. Хоть это и первые шаги, мэр Грэдлер признает, что его город не в силах полностью компенсировать сокращение численности войск. Привлечение инвестиций вовсе кажется неосуществимой задачей, ведь Германия четвертый год подряд живет без ощутимого экономического роста.

В зажиточном пригороде Франкфурта, в районе Висбадена, проживает около 23 тысяч американцев. Почти все они так или иначе связаны с военными: солдаты, гражданские штабные служащие, члены их семей. Это делает район одним из крупнейших армейских анклавов США на территории Германии.

Часть объектов и жилых кварталов в столице земли Гессен соединяют выделенные автобусные маршруты. Самый крупный из таких объектов — военный аэродром Висбадена, на территории которого расположены спортивные сооружения, рестораны, часовня и ветеринарная клиника.

Несмотря на опасения по поводу сокращения присутствия США в стране, другие видят в этом перспективы. Так было в 2013 году, когда американская армия перенесла свою штаб-квартиру из Гейдельберга в Висбаден. Освободившиеся участки в живописном университетском городке и расположенном неподалеку промышленном центре Мангейм превратили в столь необходимое жилье для десятков тысяч немцев.

Это может стать примером для других густонаселенных районов. Карл-Михаэль Баум, который работает офицером-связистом вместе с американцами, рассказывает, что у него уже есть запасной план, если планы по выводу американских войск достигнут его города. При таком сценарии освободится место для жилой и коммерческой недвижимости. "У нас уже есть идеи о том, что можно там построить", — сказал он.