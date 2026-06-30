Войти
ИноСМИ

Прощание Америки с Европой: партнеры становятся союзниками по расчету (Berliner Zeitung, Германия)

444
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

BZ: США сокращают военное присутствие в Европе

Секретный список Пентагона, обнародованный в начале июня, не оставляет иллюзий: США сокращают военное присутствие в Европе и поворачиваются в сторону Тихого океана, пишет BZ. Сейчас у Трампа другие планы, и Европа в них не входит.

Удо Норден (Udo Norden)

Европа полагается на США. Однако Вашингтон все сильнее разворачивается в сторону Тихого океана. Что это значит для будущего союза?

Еще совсем недавно немецкие политики и близкие к правительству СМИ соревновались в хвалебных гимнах "общности ценностей" с США. Отношения с Соединенными Штатами, как говорил бывший канцлер Олаф Шольц, основаны "на общих ценностях: свободе, демократии и правовом государстве". До этого бывший канцлер Ангела Меркель называла США "важнейшим партнером" Германии, с которым ее страна разделяет "так много ценностей и интересов".

Однако на этой пластинке, десятилетиями служившей фоновой музыкой для всех карьеристов, верных правительственному курсу, теперь появилась царапина. Монотонные признания в дружбе стране неограниченных возможностей приобретают почти некрофильский оттенок. Ведь той Америки, к которой они были обращены, больше нет. Сегодняшние США видят в нынешних европейских странах не партнеров, а обузу. Это как разрушенный брак. Партнер оказывается перед свершившимся фактом и сталкивается с неприятными сюрпризами.

Сомнения в гарантиях НАТО

В начале июня был обнародован секретный список американского военного потенциала, который США хотят вывести из Европы. Значительно сократится количество самолетов-заправщиков, истребителей и беспилотников, которые США использовали в качестве "боевых элементов" НАТО. Что касается ударных беспилотников MQ-9, НАТО лишится половины таких аппаратов. Традиционно лояльная к США газета Die Welt с тревогой констатировала: этот список наносит "колоссальный политический удар военному альянсу". Издание концерна Springer пришло к выводу, что заявления из Вашингтона показывают: "США смещают фокус своей внешней политики и политики безопасности на Тихоокеанский регион" — ради геополитического противостояния с набирающим силу Китаем.

Тем самым "доверие к НАТО подорвано". Это не самые радужные перспективы перед саммитом НАТО, который пройдет в начале июля в Турции. Она все активнее идет собственным геополитическим путем вдали от Вашингтона. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет создавать впечатление, будто в отношениях между Европой и США все в порядке. Недавно он вызвал резонанс, когда назвал президента США Дональда Трампа "папочкой". Тем самым он еще больше, чем прежде, выставит себя посмешищем.

Лицемерие и ложь, вероятно, станут каркасом тех "ценностей", которые будут демонстрировать на саммите НАТО. Рютте и его помощники сделают вид, что США по-прежнему остаются надежными гарантами европейской безопасности. Но нет никаких сомнений в том, что ни один президент США не пожертвовал бы Нью-Йорком или Сан-Франциско ради того, чтобы в случае конфликта удержать столицу Эстонии Таллин или латвийскую деревню, которую мало кто из американцев смог бы найти на глобусе.

В равной степени сомнительно и то, действительно ли США и Европа по-прежнему разделяют общие ценности. Вопрос о социальной ответственности государства в Соединенных Штатах решается совершенно иначе, чем в Европе. В США револьвер считается более надежной гарантией безопасности, чем медицинская страховка. В вопросах защиты данных, цифровой политики и экологии взгляды расходятся настолько сильно, что уже нельзя говорить о едином сообществе ценностей.

Партнерство или альянс по расчету?

При этом США и Германия начали отдаляться друг от друга еще до прихода Трампа. Иракская война, начавшаяся со лжи о наличии у режима Саддама Хусейна химического оружия, и война в Афганистане, которую США позорно проиграли, стали вехами на пути к отчуждению. В Афганистане США, зачастую безжалостно ведя войну, добились противоположного результата: талибы вернулись и снова захватили власть. Американцы вынесли из этого лишь один урок: нужно действовать еще наглее и жестче — как при похищении президента Венесуэлы, так и в противоречащей международному праву войне с Ираном.

Вопрос о том, являются ли США надежным партнером, получил ответ еще в октябре 2013 года, когда благодаря разоблачителю Эдварду Сноудену стало известно, что Агентство национальной безопасности прослушивало телефон канцлера Ангелы Меркель. Канцлер ответила лаконичным заявлением о том, что слежка за друзьями "совершенно неприемлема". С такими союзниками враги не нужны?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Венесуэла
Германия
Ирак
Иран
Китай
США
Турция
Франция
Эстония
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 14:08
  • 16214
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 30.06 11:17
  • 2
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие