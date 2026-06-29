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Дронам не скрыться: в России представили комплекс «Редут-УР» с 98 ракетами

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: rostec.ru

Концерн «Калашников» представил новый комплекс для борьбы с беспилотниками. Система предназначена для защиты объектов от налётов малых дронов.

Концерн «Калашников» представил новый противодроновый комплекс «Редут-УР». Он предназначен для защиты объектов от беспилотников на малых дистанциях. Система получила боекомплект из 98 неуправляемых ракет и способна поражать цели размером около 0,5×0,5 м на дальности до 800 м.

«Редут-УР» разработали для противодействия различным типам малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая массированные налёты. Комплекс ведёт наблюдение в оптическом и тепловизионном диапазонах, что позволяет обнаруживать цели днём и ночью. После выявления объектов система способна распознавать их, определять степень опасности, сопровождать и уничтожать на дистанциях от 150 до 800 м. Для поражения целей используются 98 неуправляемых ракет калибра 60 мм с осколочно-фугасной боевой частью.

««Редут-УР» предназначен для защиты важных стационарных объектов и территорий от всех типов малых беспилотников, включая массированные налёты, на дальности до 800 метров», – сообщил разработчик.

Система состоит из боевого модуля и пункта управления. Комплекс может использоваться как в стационарном варианте, так и размещаться на автомобильных шасси грузоподъёмностью не менее пяти тонн. Также разработчик предусмотрел применение на кораблях. В мобильном исполнении используются два грузовых автомобиля с контейнерными креплениями.

О том, как Т-90М стал ещё живучее на поле боя, мы писали здесь.

Дарья Фетисова

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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