Показаны кадры работы ЗАК-30 «Цитадель» с машинным зрением по дронам противника

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В Сети опубликованы свежие кадры работы зенитного пушечного комплекса ЗАК-30 «Цитадель». Подчеркивается, что стрельба по дронам противника ведется с расходом по два-три снаряда на дрон, а поражение целей осуществляется на дальностях от 700 до 1000 метров.

Как подчеркивают военные эксперты, для обороны критически значимых инфраструктурных объектов такая дальность поражения целей является приемлемой. Единственным вопросом относительно эффективности комплекса, как поясняют специалисты, остается наличие или отсутствие системы распределения целей и групповой стрельбы при массированных налетах.

При этом они отмечают, что в скором времени эффективность «Цитадели», вероятно, получится масштабировать на ЗРПК «Панцирь-С1», что значительно увеличит возможности российской системы противовоздушной обороны.

Напомним, ЗАК-30 «Цитадель» была впервые показана широкой общественности в мае этого года на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье.

По словам разработчиков, комплекс в автоматическом режиме способен перехватывать практически все типы беспилотных летательных аппаратов.

По мнению экспертов, именно этого сейчас не хватает мобильным огневым группам, в работе которых большое значение имеет человеческий фактор.

Автор: Андрей Елистратов