Войти
Репортёр

Показаны кадры работы ЗАК-30 «Цитадель» с машинным зрением по дронам противника

527
0
+1

Источник изображения: topcor.ru


В Сети опубликованы свежие кадры работы зенитного пушечного комплекса ЗАК-30 «Цитадель». Подчеркивается, что стрельба по дронам противника ведется с расходом по два-три снаряда на дрон, а поражение целей осуществляется на дальностях от 700 до 1000 метров.

Как подчеркивают военные эксперты, для обороны критически значимых инфраструктурных объектов такая дальность поражения целей является приемлемой. Единственным вопросом относительно эффективности комплекса, как поясняют специалисты, остается наличие или отсутствие системы распределения целей и групповой стрельбы при массированных налетах.

При этом они отмечают, что в скором времени эффективность «Цитадели», вероятно, получится масштабировать на ЗРПК «Панцирь-С1», что значительно увеличит возможности российской системы противовоздушной обороны.

Напомним, ЗАК-30 «Цитадель» была впервые показана широкой общественности в мае этого года на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье.

По словам разработчиков, комплекс в автоматическом режиме способен перехватывать практически все типы беспилотных летательных аппаратов.


По мнению экспертов, именно этого сейчас не хватает мобильным огневым группам, в работе которых большое значение имеет человеческий фактор.

Автор: Андрей Елистратов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 19:06
  • 16209
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
  • 28.06 19:39
  • 1
Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»
  • 28.06 13:10
  • 2
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России