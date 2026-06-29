Алиханов: в РФ готовится новая редакция госпрограммы развития ОПК

Глава Минпромторга напомнил о соответствующем поручении президента РФ

СЕВЕРОДВИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Новая редакция 10-летней госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса разрабатывается в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.

"У нас сейчас по поручению президента готовится новая редакция 10-летней программы развития ОПК", - сказал министр.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в конце 2025 года сообщал о задаче на 2026 год по формированию новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, реализация которой должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений.