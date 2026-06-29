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Техкульт

Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство

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Двигатели ПД-8 запущены в серийное производство

На заводе «ОДК-Сатурн», относящемся к ОДК, приступили к сборке первых серийных экземпляров российских силовых установок ПД-8, недавно получивших сертификат типа. Новыми двигателями будут оснащаться импортозамещенные самолеты SJ-100, а позднее и самолеты-амфибии Бе-200. Первые партии авиадвигателей заказчик получит в ближайшие месяцы.

Также отмечается, что предприятие обладает достаточными производственными мощностями, позволяющими вести серийный выпуск ПД-8 в высоком темпе с учетом потребностей заказчика. Кроме того, на «ОДК-Сатурн» будут на постоянной основе работать над улучшением и оптимизацией техпроцесса. На этапе подготовки к массовому выпуску ПД-8 в цехах «ОДК-Сатурн» было установлено и введено в эксплуатацию около 100 единиц современного промышленного оборудования, станков и различных установок, а также закуплены необходимые объемы режущего и контрольного инструмента. Как заявили в Ростехе, российские двигателестроители смогли сделать невозможное: за шесть лет, что в два раза быстрее, чем показывает мировая практика, ими был создан отечественный авиадвигатель ПД-8 для импортозамещенного лайнера SJ-100. Причем в процессе разработки инженеры внедрили 17 инновационных технологий.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
ОДК УК
1 комментарий
№1
29.06.2026 13:42
Цитата, q
Новыми двигателями будут оснащаться импортозамещенные самолеты SJ-100, а позднее и самолеты-амфибии Бе-200.

И опять ни слова об ИЛ-212...
А обещали опытный образец к осени текущего года...
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