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Газета.ru

На Западе признали несостоятельность F-16 перед российским МиГ-29

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Владимир Зеленский на фоне F-16
Владимир Зеленский на фоне F-16.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

MWM: старые F-16 ВВС Украины не способны эффективно противостоять МиГ-29 России

Поставленные украинским войскам истребители F-16 США не смогли превзойти российские МиГ-29. Об этом пишет Military Watch Magazine, комментируя российский удар по аэродрому Вооруженных сил Украины в Николаевской области.

Из материала следует, что самолеты, которые получила Украина, относятся к устаревшим образцам периода холодной войны. Их преимущество, по оценкам авторов, заключается только в количестве.

«Хотя современные истребители F-16 Block 70/72, оснащенные передовыми ракетами AIM-120D или AIM-260, потенциально могут представлять угрозу для российской авиации, поставленные F-16 являются устаревшими вариантами времен холодной войны, которые с самого начала рассматривались как мало чем превосходящие МиГ-29, за исключением большей доступности», — говорится в материале.

28 июня в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ВС страны нанесли удар по аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, уничтожив два истребителя МиГ-29, принадлежащих Украине. Военное ведомство показало, как российские беспилотники «Герань-4 сикер» настигли целей на аэродроме, уничтожив и воздушные суда, и летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки истребителей к вылету.

Вместе с самолетами были поражены машина-топливозаправщик ТЗ-22 и аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д.

Ранее в Хмельницкой области разбился еще один украинский истребитель.

Анна Кабанова

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