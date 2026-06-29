Минск упростил правила закупки российской военной техники

Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

"Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих", – отмечается в тексте.

Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы "Орешник". Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

Денис Тельманов