Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны

Nikkei: Kawasaki и Airbus создадут гигантские противолодочные дроны

Промышленные гиганты Японии и Европы совместно оснастят крупногабаритный разведывательный беспилотник Eurodrone передовыми радарами и акустическими датчиками для поиска подводных лодок.

Ведущие машиностроительные гиганты планируют модифицировать крупный европейский беспилотник для проведения противолодочных операций, передает ТАСС.

Аппарат Eurodrone длиной 17 метров и размахом крыльев 30 метров получит специальные системы наблюдения. Техника предназначена для долгих полетов, сбора разведданных и нанесения точечных ударов.

Японская Kawasaki Heavy Industries предоставит технологии производства радаров и акустических датчиков. Предприятие уже выпускает патрульные самолеты P-3C и P-1 для Морских сил самообороны Японии. Подобный проект станет первым случаем взаимодействия крупной японской корпорации с иностранным производителем оборонных дронов.

Власти в Токио решили уделить особое внимание развитию беспилотных систем. Данная инициатива продиктована опытом применения дронов в ходе спецоперации на Украине, а также на фоне напряженности между США и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские и американские военные отработали ночную разведку с использованием беспилотников.

В начале июня компания Airbus представила непилотируемую версию вертолета H145 для перевозки крупных грузов.

Месяцем ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение беспилотных систем в стране.

Мария Иванова