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Деловая газета "Взгляд"

FT сообщила о переходе США к конвейерной сборке ракет

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Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год
Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год.
Источник изображения: Castelion

Оборонные компании в США пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала страны в условиях военных действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.

Американские предприятия пытаются внедрить производственную модель для быстрого и дешевого создания боеприпасов, пишет Financial Times. Недавние конфликты выявили недостатки медленного производства сложных систем, поэтому Вашингтон активно ищет способы ускорить пополнение запасов.

Глава компании Co-Aspire Дуг Деннени сравнил новый процесс с работой McDonald's, где сотрудника можно обучить за один месяц. "Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале", – подчеркнул руководитель предприятия. Для удешевления фирма использует детали от радиоуправляемых игрушек, а стартап Castelion применяет автомобильные запчасти.

Бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц отметил необходимость отказа от исключительно дорогостоящих систем вооружения. Компания Castelion уже получила контракт на выпуск более 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет. Ожидается производство 6 тыс. единиц в год стоимостью около 400 тыс. долларов каждая.

Новая стратегия призвана подготовить страну к затяжным боевым действиям, хотя военным придется смириться со снижением точности оружия. Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму до 35 млрд долларов. Соглашение подразумевает ежегодный выпуск сотен перехватчиков THAAD для восполнения потерь.

Весной The Washington Post сообщала об использовании Вашингтоном примерно половины арсенала THAAD при защите Израиля. Всего американские силы запустили свыше 200 таких перехватчиков, а также более 100 ракет с кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство объявило о планах приобрести свыше десяти тысяч недорогих крылатых ракет. После массового применения дорогих боеприпасов против Ирана Пентагон переключился на создание более простых аналогов. Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний представить дешевые ракеты-перехватчики в течение года.

Дмитрий Зубарев

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