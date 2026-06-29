После войны с Ираном США ищут способ быстрого и массового производства ракет

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Соединенные Штаты ищут возможность массового и, самое главное, дешевого и быстрого производства ракет. Прежняя модель американцев уже не устраивает — слишком дорого и медленно. Об этом сообщает Financial Times.

США все время готовились к «молниеносной» войне в стиле «шок и трепет», рассчитывая завершить боевые действия за несколько дней, ну может, недель. Тем более что серьезные противники им до последнего времени не попадались. Однако конфликт с Ираном показал, что выбранная США стратегия не работает, быстро победить не удалось, а ракеты тем временем закончились. Для наполнения арсеналов требуется много времени и денег.

На этом фоне американские военные компании пытаются выстроить систему массового производства ракет, буквально «как печь пирожки». То есть производить быстро и дешево. Например, владелец оборонной группы Co-Aspire подготовил серийное производство дешевых ракет конвейерным способом. По его словам, конструкция ракеты до того проста, что ее можно собрать даже в «спортзале школы», а обучение сборщиков займет меньше месяца. Правда, что это за ракета и что ей можно поразить, он не пояснил.

Всё это подготовлено на случай, если нам придётся действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds.

Таким образом, США готовятся к войне на истощение, делая упор на дешевые ракеты и беспилотники, производство которых можно поставить на поток.