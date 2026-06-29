ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Путин: Киев отступает по линии боевого соприкосновения и переходит к терроризму

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"(Киевский - ред.) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов", - сказал глава государства в ходе своего выступления.