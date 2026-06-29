Президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время групповой фотографии глав государств и правительств стран НАТО на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

AgoraVox: в Европе разрабатывают план на случай ухода США

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс уже придумал для новой организации звучное название — "НАТО 3.0", пишет AgoraVox. Он даже расписал схему: единый центр управления, интеграция Украины, европейский оборонный рынок и полная независимость от Вашингтона. Осталась сущая мелочь — найти деньги.

Патрис Браво

В Брюсселе нарастает паника: Европе пора готовиться к тому, что в ближайшее время ей придется самой заменять ключевые виды американских вооружений. Белый дом снимает с себя обязательства по обороне Европы. Блок, который так долго полагался на постоянное присутствие американской армии, на военную и финансовую мощь Вашингтона, внезапно обнажил свои слабые места.

Речь идет о создании новой версии "НАТО 3.0". Как отмечает издание The Telegraph, в Европе сейчас активно разрабатывают запасной план для альянса. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс открыто заявляет, что континенту необходим собственный орган управления, способный действовать без оглядки на Вашингтон.

"Нам нужна версия НАТО 3.0. Европейцы должны взять на себя руководство в сфере обычных вооружений континента. Нам необходимо поддерживать и интегрировать Украину, перенимать ее опыт в производстве эффективного оружия и создавать более сплоченный европейский оборонный рынок для защиты наших рубежей", — написал Кубилюс в соцсети X.

Эти заявления прозвучали на Европейском саммите по обороне и безопасности. Кубилюс давно известен своей жесткой позицией по отношению к Москве. Он настаивает на бескомпромиссном курсе безопасности для Европы, призывая нарастить военное производство до объемов, превосходящих российские, и развернуть общеевропейский щит противовоздушной обороны.

Еще в октябре 2025 года он уверял, что Россия якобы планирует нападение на НАТО, тем самым сознательно нагнетая страх перед Москвой ради оправдания ответной милитаризации Европы (тезис о планах нападения на Европу бездоказательный и используется исключительно для оправдания милитаризации ЕС — Прим. ИноСМИ).

"Россия по-прежнему представляет угрозу для европейской безопасности. Владимир Путин все так же готов и способен испытать на прочность пятую статью договора НАТО", — настойчиво подчеркнул политик в своей речи от 23 июня на Европейском саммите по обороне и безопасности. Он обратился к аудитории с вопросом: "Готовы ли мы и способны ли защитить себя и сдержать любое нападение?". Предваряя заявление о создании "НАТО 3.0", Кубилюс добавил: "Этим же вопросом задаются и наши американские союзники. Они призывают нас, европейцев, брать на себя больше ответственности за собственную оборону".

"Об этом говорят не впервые. Однако сейчас положение дел становится по-настоящему серьезным и требует неотложных решений", — выразил обеспокоенность выступающий, напомнив собравшимся на саммите: "На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет призвал создать новую версию "НАТО 3.0". По мнению спикера, европейские государства оказались в критическом положении, так как в настоящее время Европа находится в глубокой зависимости от американской стороны в таких стратегических сферах, как дозаправка самолетов в воздухе и космическая разведка. Он добавил, что при отсутствии подобных возможностей оборонный потенциал неизбежно снизится, а политика сдерживания потеряет силу.

"Совершенно очевидно, что нам нужна версия "НАТО 3.0″. Пит Хегсет призвал к тому, чтобы европейцы взяли на себя руководство в сфере обычных вооружений континента. В этом и заключается суть концепции "НАТО 3.0"", — объявил Кубилюс. Он также предупредил: "Американское руководство начнет перебрасывать ресурсы, в том числе военную технику, в другие регионы мира. И к этому событию нужно готовиться уже сейчас, ведь оно произойдет вовсе не в далеком будущем. Перед нами стоит неотложная задача — заменить американские стратегические ресурсы и тяжелое вооружение". Как сообщает The Telegraph, в руководстве Евросоюза опасаются, что Дональд Трамп полностью прекратит сотрудничество и откажется оказывать блоку поддержку в противостоянии с Россией.

Перед Кубилюсом стоит незавидная задача по созданию надежной системы обороны Евросоюза. Американское руководство уже предупредило европейских партнеров, что в случае кризиса они не смогут рассчитывать на прежние объемы помощи со стороны США. В частности, Пит Хегсет прямо заявил лидерам ЕС о возможном сокращении военной поддержки. При этом не исключено, что европейцам придется самостоятельно искать замену оружию, финансовой помощи и даже живой силе.

Внутри Евросоюза политики сейчас рассматривают десятки предложений и программных документов, однако ни один из намеченных вариантов пока не претворен в жизнь. Главным препятствием для руководства ЕС стал финансовый вопрос. Так, эксперты Кильского института мировой экономики в аналитическом докладе "Спарта 2.0" оценивают затраты на обеспечение европейской безопасности в 500 миллиардов евро. "Эта сумма значительно превышает те 131 миллиард евро, которые Еврокомиссия предлагает заложить на оборону и космос в следующем долгосрочном бюджете ЕС", — выразил тревогу ярый критик России.

Для финансирования подготовки к возможному конфликту с Москвой европейские политики вновь планируют привлечь средства рядовых граждан из разных стран ЕС. "Деньги такого масштаба можно найти только на национальном уровне: в течение следующих 10 лет правительства государств-членов потратят около 7 триллионов евро в соответствии со своими обязательствами перед НАТО", — сообщил Кубилюс, обозначив цену, которую придется заплатить за создание "НАТО 3.0".

Кубилюс надеется создать внутри блока единый центр военного управления с участием украинской стороны. По его мнению, при создании "НАТО 3.0" европейцам необходимо опираться на военные наработки Киева, что ставит под удар безопасность таких государств, как Франция. Появление украинского руководства во главе оборонных структур ЕС неизбежно вовлечет все страны союза в конфликт.

В интервью The Telegraph Кубилюс подчеркнул, что европейским лидерам необходимо сформировать новый орган управления — Европейский оборонный союз или Европейский совет безопасности.

При этом среди политиков звучат и альтернативные предложения. Ряд аналитиков предлагает взять за основу англо-французский союз и задействовать потенциал Объединенных экспедиционных сил. Другие настаивают на формировании европейской опоры внутри нынешней структуры НАТО, участники которой будут прорабатывать текущие военные планы и поддерживать контакты с американской стороной на должном уровне. На роль лидеров также претендуют различные региональные объединения, включая Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании.

"Нам необходим более сплоченный европейский оборонный рынок", — подводит итог Кубилюс, фактически провозглашая отказ от военной независимости Франции ради проекта "НАТО 3.0". Однако европейские политики до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.