Куда плывет дойчемарине

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о причинах отказа Германии от гигантских фрегатов F126 и перспективах ВМС ФРГ

В ФРГ приняли решение отказаться от финансирования и реализации проекта фрегата F126. Эти корабли стали бы крупнейшими боевыми единицами ВМС Германии со времен окончания Второй мировой войны. Они задумывались для ведения боевых действий с разным противником: надводным (для этого на фрегаты предполагалось устанавливать восемь пусковых установок противокорабельных ракет NSM и 127-миллиметровую артустановку), подводным (два вертолета NF-90 Sea Tiger), воздушным (16 пусковых установок Mk41 и две пусковые установки RIM-116) и сухопутным противником. И могли бы действовать во всех климатических зонах от Арктики и до теплых морей.

В проект закладывалась минимизация экипажа — 114 человек, что для корабля длиной 155 м и водоизмещением 10,5 тыс. т крайне мало. Например, на несколько меньшем по размеру эсминце ВМС США типа «Арли Берк» экипаж в три раза больше.

На корабле планировалось размещать сменные модули для морской пехоты (до 84 человек), размещения и карантина задержанных лиц.

Были предусмотрены модули противолодочной обороны (ПЛО), госпитали и так далее. Фрегат планировалось использовать в гуманитарных и миротворческих миссиях, в морских десантных операциях.

Он должен был длительное время оперировать в отдаленных акваториях со сменой экипажа каждые четыре месяца. Такие требования появились из-за того, что Германия стала участвовать в операциях, проводимых, например, в проблемных водах Африки и Ближнего Востока.

Фрегат предполагалось щедро насытить передовыми системами радиоэлектроники, гидроакустики и автоматизации. На нем также могли размещаться моторные лодки и беспилотники.

Любопытно, с чего всё началось: в 2009 году немецкие моряки захотели получить корабль на замену ракетным катерам типа «Гепард». Но постепенно желания трансформировались, и у ФРГ появился проект одного из самых больших боевых неавианесущих кораблей в мире. Больше этого фрегата из современных кораблей, пожалуй, только китайские эсминцы типа 055.

И хотя проект свернули только сейчас, его судьба, вероятно, была предрешена более 10 лет назад. В 2015 году Урсула фон дер Ляйен, в то время министр обороны ФРГ, совершила стратегическую ошибку, объявив международный тендер на строительство серии F126.

Тендер в 2020 году выиграл голландский концерн Damen, владеющий порядка 50 профильными заводами. Такие результаты конкурса вызвали сопротивление немецких региональных властей и расположенных на их территориях верфей. В конце концов было решено до 80% работ проводить на верфях ФРГ.

Но основным подрядчиком радиоэлектронных систем и системным интегратором проекта выступили голландцы.

17 июня 2020 года контракт на четыре корабля с опционом еще на два (а также учебные береговые объекты для подготовки экипажей, два противолодочных и два модуля задержания) общей стоимостью в €5,48 млрд был подписан. Системы вооружения закупались отдельно.

В июне 2024 года подписали контракт еще на два корабля стоимостью €2,8 млрд. Головной фрегат «Нижняя Саксония» был заложен 3 июня 2024 года. Его передача ВМС ФРГ планировалась на 2028 год, а всю серию хотели построить до 2034 года.

Но сроки строительства практически сразу начали затягиваться, выросла и стоимость — по разным оценкам, один фрегат обходился бы в €1,7–3 млрд.

Не исключено и накопление ошибок в ходе проектирования корабля, а также устаревание проекта из-за проходящей сейчас «беспилотной революции».

Попытка передать проект в руки немецкого ВПК оказалась безуспешной. Компания Rheinmetall запросила за продолжение работ €12,8 млрд и обещала ввод в строй головного фрегата в 2031 году. В итоге министр обороны ФРГ Писториус отменил проект. Уже потраченные на реализацию проекта более €2 млрд, вероятно, спишут.

Вместе с тем замена устаревающих боевых единиц немецких ВМС, спроектированных в конце 1980-х годов, остается актуальной задачей. Им нужны прежде всего противолодочные корабли.

В результате минобороны Германии планирует закупить восемь фрегатов семейства MEKO A200 DEU у немецкого производителя ThyssenKrupp Marine Systems.

Это хорошо отработанный корабль, находящийся на вооружении целого ряда стран. Он 121 м в длину, имеет водоизмещение в 3950 т, вооружен 127-миллиметровой пушкой, зенитными и противокорабельными ракетами, торпедными аппаратами и вертолетом. Конструкция имеет модульный принцип и может варьироваться под требования конкретного заказчика.

Первые четыре фрегата будут стоить €6,3 млрд, опцион на еще четыре обойдется в €5,3 млрд. Головной может войти в строй в 2029 году. Эти фрегаты заменят корабли проекта F123, которые состоят на вооружении с 1994–1996 годов и чей жизненный цикл подходит к концу.

Параллельно Германия продолжает строить вторую серию корветов типа K130 «Брауншвейг», которые идеально подходят для стесненных условий Балтийского моря, и совместно с Норвегией развивает проект перспективных подводных лодок типа 212CD.

При этом, несмотря на воинственную риторику и масштабные планы перевооружения, Германии, вероятнее всего, придется еще долго мириться с несбалансированным и стремительно устаревающим военно-морским флотом.

Во времена холодной войны состав ВМС ФРГ был относительно гармоничным: его структура соответствовала конкретным задачам НАТО на Балтике и Северном море. Флот включал достаточное количество подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, минно-тральных сил и вспомогательных судов, которые дополняли друг друга и обеспечивали выполнение полного спектра операций. После окончания холодной войны приоритеты изменились. Последовали сокращения бюджета, списание кораблей без полноценной замены и отказ от ряда классов боевых единиц.

В результате нынешний флот оказался разбалансирован: современные корабли представлены в ограниченном количестве, часть из них регулярно простаивает из-за технических неисправностей или нехватки экипажей, а отдельные элементы — от кораблей обеспечения до средств противоминной борьбы — уже не соответствуют масштабу потенциальных задач.

Даже реализуемые сегодня программы строительства не способны быстро устранить накопившийся дисбаланс, поскольку создание полноценной и сбалансированной морской группировки требует не только новых кораблей, но и десятилетий последовательного развития всех компонентов флота одновременно.

В целом же власти ФРГ продолжают готовиться к мифическому военному конфликту с Россией, настойчиво проводя программы замены и обновления военной техники, включая военно-морскую.

Впрочем, усиление германских ВМС не окажет особого влияния на расклад сил в регионе. Российский Балтийский флот располагает всеми необходимыми силами и средствами для борьбы с надводными и подводными кораблями потенциального противника. Основу его ударного потенциала составляют надводные корабли и ракетные катера, вооруженные противокорабельными ракетами семейства «Уран» и «Калибр». Существенную роль играют береговые ракетные комплексы «Бастион» с ракетами П-800 «Оникс» и комплексы «Бал», использующие противокорабельные ракеты Х-35, которые предназначены для контроля прибрежной зоны и морских коммуникаций.

Дополняют эту систему морская авиация с противокорабельным вооружением, силы разведки и целеуказания, а также средства радиоэлектронной борьбы. В совокупности эти компоненты формируют многоуровневую систему противодействия надводным силам, основанную на взаимодействии корабельных, авиационных и береговых средств.

Автор — военный эксперт

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