В Минобороны рассказали о совместном с ВВС Китая патрулировании в АТР

В совместном с КНР патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В совместном с Китаем авиапатрулировании в Тихом океане приняли участие российские стратегические ракетоносцы, сообщили в Минобороны.

"Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана", — рассказали там.

Продолжительность совместного полета составила около шести часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

Все самолеты уже вернулись на аэродромы базирования. Они действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства каких бы то ни было государств не допущено.

Как подчеркнули в российском министерстве, мероприятие проходило в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год и не было направлено против третьих стран.