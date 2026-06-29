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Военное обозрение

Украина рассчитывает уже скоро производить больше ракет, чем Россия

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Источник изображения: topwar.ru

После очередной попытки нанести удары вглубь территории России ракетами «Фламинго» на украинском телевидении вышел материал, посвященный компании Fire Point. Помимо уже стандартной демонстрации потенциальной «ракетной мощи» Украины, в сюжете присутствует интервью с главой компании Штиллерманом.

Руководитель украинской компании пообещал, что, если Fire Point получит достаточное финансирование, будет произведено столько ракет, сколько потребуется ВСУ. По словам Штиллермана, в настоящее время являющиеся аналогом ЗУР для Patriot зенитные ракеты FP-7x производятся и складируются для некого будущего проекта «Фрея». В рамках этого проекта Украина собирается предложить Европе заменить свои дефицитные ракеты для Patriot своими дешевыми аналогами, взамен предоставив ВСУ РЛС и прочее оборудование.

Кроме того, Штиллерман рассказал, что, несмотря на некоторые проблемы с твердотопливным двигателем, разработка ракет FP-9 идет по плану и уже «в ближайшее время» планируется провести первые испытания украинского «оружия возмездия». Кроме того, продолжается разработка баллистических ракет, способных достичь Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено множество российских оборонных предприятий. При этом украинские производители рассчитывают уже в ближайшее время выпускать гораздо больше баллистических ракет, чем Россия «Искандеров». Также глава Fire Point довольно нелестно отозвался о российских ракетах, заявив, что они «никуда не попадают». Как утверждает Штиллерман, исключением являются только «Искандеры», да и то, потому что при их разработке использовались «украинские мозги».

В финальной части своей изрядно духоподъемной речи Штиллерман заявил, что в настоящее время ВС РФ проигрывают, однако Украине следует продолжать воевать, потому что, если будет заключен мир, то Россия довольно быстро оправится, а Европа забудет про Украину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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