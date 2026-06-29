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Известия.ru

ВС России нашли способы противодействия американским дронам Hornet

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военные нашли эффективные способы борьбы с американскими беспилотными летательными аппаратами Hornet («Хорнет») и продолжают наращивать возможности по их нейтрализации. Об этом 27 июня сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки войск с позывным Порог.

По его словам, подразделения дивизиона используют давно отработанную систему многоуровневого прикрытия орудий. Эта защита активно применяется против любых типов FPV-дронов противника.

Командир также сообщил, что американские аппараты Hornet часто встречаются на поле боя. Несмотря на сложности в противодействии этим БПЛА, российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно их подавляют. Основным условием успешной борьбы является своевременное включение оборудования.

«Также радиолокационные станции хорошо засекают, всё отображается на картах в онлайн. Нет, это не невидимка. Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», — заявил он «РИА Новости».

Ранее, 26 июня, стало известно, что российские разработчики создали новейший двойной сеткомет «Дуплет» для противодействия БПЛА. Отмечалось, что создание этого орудия было обусловлено изменением тактики боевиков ВСУ, согласно которой они стали направлять на потенциальную цель не один, а сразу два дрона.

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