Компания Anthropic открыла правительству США доступ к своей передовой ИИ-модели

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Компания Anthropic сообщила об открытии доступа к своей мощнейшей ИИ-модели Mythos 5 для группы американских правительственных организаций, управляющих и обеспечивающих защиту критической инфраструктуры.

В сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале компании, указывается, что правительство США уведомило руководство Anthropic о том, что Mythos 5 может быть вновь развёрнута для ряда американских государственных ведомств. Anthropic также отмечает, что компания продолжает работать с властями над расширением доступа к Mythos 5 и снятии запрета с модели Fable 5.

Ранее министерство торговли США запретило зарубежным государствам, компаниям и частным лицам использовать самые передовые ИИ-модели компании. Руководитель ведомства Говард Лютник официально уведомил главу Anthropic Дарио Амодея, что модели Mythos 5 и Fable 5 теперь подпадают под жесткий экспортный контроль. Таким образом администрация США фактически четко обозначила, что классифицирует передовые разработки в области ИИ как стратегическое оружие.

При этом введенные американским правительством ограничения коснулись даже иностранных сотрудников Anthropic, что вынудило компанию, чтобы обезопасить себя от возможных санкций, закрыть доступ к своим новым ИИ-моделям для всех своих клиентов. Вследствие этих действий правительства США американские технологические компании попали в весьма сложное положение, когда им нужно конкурировать с набирающими силу китайскими моделями и одновременно с этим подчиняться ограничениям со стороны спецслужб, опасающихся, что передовые разработки окажутся в руках хакеров и иностранных разведок.