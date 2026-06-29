Американский ВПК создаёт ИИ-управляемую противодроновую систему «Железный дождь»

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Калифорнийская компания ARCYN Defense разрабатывает инновационную кинетическую систему противодействия БПЛА. Американский ВПК создает ИИ-управляемую противодроновую систему Iron Rain («Железный дождь»).

Об этом объявила пресс-служба компании.

В данной разработке будет задействован периферийный искусственный интеллект и кинетический механизм с высокой скорострельностью. С его помощью система сможет успешно бороться как св автономными, так и с роями дронов в зонах боевых действий, а также с беспилотниками, использующими системы радиоэлектронной борьбы. Предполагается создать масштабируемую платформу для защиты от воздушных угроз на поле боя.

Iron Rain использует передовой искусственный интеллект для наведения на цела в режиме реального времени, а эффективное их уничтожение обеспечит высокая скорострельность кинетической системы.

Новейшая разработка коренным образом отличается от других систем борьбы с беспилотниками, основанными на глушении сигнала или кибервоздействии. Производитель позиционирует ее как быстро развертываемое противодронное решение в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Рассказывая о новинке, гендиректор компании доктор Аарон Пойнтон раскритиковал конкурентов:

Большая часть рынка средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами по-прежнему сосредоточена на решениях, которые могут быть дорогостоящими, узкоспециализированными или трудно масштабируемыми в условиях боевых действий.

Создание инновационной системы борьбы с дронами ARCYN анонсировала в феврале. Тогда было объявлено, что в ней будут использованы технологии edge AI. В компании заявили, что данная система искусственного интеллекта позволяет наносить удары с большей точностью и скоростью.