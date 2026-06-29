В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

Австрийский астронавт Фибек заявил, что космос нужно оставить вне политики

Исследование и освоение космоса должно проходить вне политических игр. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил австрийский космонавт Франц Фибек.

Он отметил, что несмотря на конфликты и сложности, сотрудничество на Международной космической станции (МКС) продолжается между всеми участниками, в том числе россиянами, американцами, японцами, европейцами. «Это очень хорошо», — добавил Фибек.

Помимо этого, он указал, что в настоящее время также есть много коммерческих проектов. «Здесь политика тоже не должна вмешиваться — это должно быть пространство для честной конкуренции», — подчеркнул космонавт. По его мнению, политика лишь должна создавать рамочные условия в этом смысле, но не более.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков, сказал глава Пентагона.