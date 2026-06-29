Почему космос становится ключевым аспектом для ведения современных войн (Forbes, США)

Forbes: космос становится ключевым аспектом для ведения современных войн

Дроны навсегда изменили облик наземных сражений, но их эффективность критически зависит от уязвимой инфраструктуры, пишет Forbes. Именно поэтому космос становится главным оспариваемым пространством, где разворачивается гонка вооружений нового типа.

Зита Баллинджер Флетчер (Zita Ballinger Fletcher)

Сегодня, когда мы говорим о ведении войны, основное внимание уделяется технологиям беспилотных систем. Дроны выводят бой на новый уровень — или, скорее, на уровень, который кажется новым из-за того, что широкая публика с ним не знакома. Сейчас космос, пожалуй, стал самым оспариваемым пространством современной войны. Эта сфера обеспечивает контроль над спутниками, включая системы глобального позиционирования и различные средства связи.

Спутники представляют собой уязвимые места для дронов и других военных коммуникационных технологий. Атака на космические активы государства или лишение ее доступа к ним может парализовать эффективное применение оружия на земле.

Пока все страны мира соревнуются в наращивании арсеналов дронов и разрабатывают системы защиты от них для обеспечения безопасности своих сил на земле, ведущие мировые державы борются за возможность влияние в космосе, чтобы защищать свои активы, а также иметь возможность угрожать противникам.

Конкуренция в космосе, быстро разворачивается и на земле. В июне 2025 года два нефтяных танкера столкнулись вблизи Ормузского пролива в результате инцидента, который, как полагают, был вызван помехами GPS.

С 2023 года наблюдается резкий рост искажений сигналов GPS, известных как "спуфинг" и направленных против европейских стран-участниц НАТО. Скорость и масштабы этих сбоев побудили Авиационную ассамблею ООН в октябре 2025 года осудить Россию за вмешательство в работу спутников (Россия не причастна к нарушению работы GPS у стран НАТО, — прим. ИноСМИ).

Ормузский пролив сейчас стал настоящим полем битвы из-за нарушения работы спутниковых систем. Вмешательство в работу GPS достигло в регионе такой степени, что коммерческие суда теряют навигационную способность и с трудом маневрируют. Страны, участвующие в конфликте с Ираном, создали "электронный туман" для отражения атак дронов, который, однако, серьезно затрудняет движение гражданских судов, сообщил CNN в марте.

Создание иллюзий с помощью "спуфинга"

Главной тактикой в электронной войне сейчас становится "GPS-спуфинг". Беспилотные системы, особенно в воздухе и на море, функционируют как автономные патрули для ведения разведки. Эффективный способ сделать дроны или другие военные объекты бесполезными без прямого нападения — это нарушить их связь или подать им ложную информацию.

В этом и заключается суть "спуфинга": злоумышленник заваливает GPS-приемник ложными сигналами. В докладе Британского королевского института навигации за январь 2026 года объясняется, что атакующие, включая как государственные, так и негосударственные группы, используют уязвимость сигналов, передаваемых из космоса, для глобальных навигационных спутниковых систем. Они перехватывают эти сигналы по пути к наземным приемникам. Из-за сбоев приемники начинают активно искать потерянную связь со спутниками и в итоге принимают ложную информацию.

Помимо "спуфинга", атакующие используют методы подавления, чтобы полностью заблокировать сигналы, а также применяют технику, известную как "миконинг", при которой системам отслеживания GPS направляют записанные ранее сигналы перемещений. Это заставляет системы "видеть" реальную информацию в неправильное время и в неправильном месте. Распространенные иллюзии на море представляют серьезную опасность для торговых судов: например, может казаться, что корабль кружится на одном месте или плывет прямо по суше.

Методы "спуфинга" спутниковых передач часто осуществляются с помощью наземных средств, как это наблюдается на Украине с 2023 года. Недавний доклад Королевского института навигации указывает на то, что теперь появились доказательства активного использования для этих целей космических средств.

Новая космическая гонка

Поскольку для государств становится все важнее сохранять контроль над космическими, навигационными и коммуникационными системами, многие укрепляют защиту своих спутников и разрабатывают космические системы, способные выводить из строя или уничтожать спутники противника.

В прошлом году Космические силы США выпустили 20-минутный документальный фильм, описывающий текущие угрозы для американской космической инфраструктуры. Среди них — орбитальные "убийцы спутников" и спутники с роботизированными манипуляторами, предназначенными для вывода их спутников с орбиты.

"Существование противоспутниковых средств не является чем-то новым, но изменились обстоятельства. Сегодня есть гораздо больше стимулов для разработки и возможного применения наступательного космического оружия", — говорится в апрельском докладе Фонда Secure World Foundation о космическом оружии.

В докладе отмечается, что КНДР недавно приняла новые положения о военном использовании космоса, а Россия и Китай активно экспериментируют с целым рядом различных противоспутниковых систем, возможности которых могут быть задействованы против США и НАТО.

Преодоление глушения сигналов и электронных иллюзий

Поскольку страны НАТО продолжают сталкиваться с помехами в работе GPS и вторжениями дронов, Германия стремится усилить оборонные возможности в космосе. В 2025 году федеральное правительство Германии разработало новую космическую стратегию, чтобы расширить потенциал страны по мониторингу и предотвращению потенциально вредоносной деятельности в космосе. Правительство Германии опубликовало отчет, в котором отмечается, что Россия и Китай поддерживают КНДР и Иран в создании военных космических программ.

Хотя дроны привнесли революционные изменения в способы ведения войн на земле, возможность их применения наряду с другими видами оружия в значительной степени зависит от поддержки из космоса. Это побуждает как государственные, так и негосударственные субъекты применять старые принципы ведения войны к GPS-системам, чтобы путать и обманывать противника.

Древнекитайский военный стратег Сунь-цзы писал в своем знаменитом трактате "Искусство войны": "Вся война основана на лжи. Поэтому, когда возможно напасть, нужно создавать видимость, будто это невозможно; когда мы рядом, нужно заставить врага поверить, будто мы далеко". Исход будущих конфликтов, вероятно, будет определяться не тем, кто обладает самыми совершенными беспилотными системами, а тем, кто сможет действовать в условиях отсутствия GPS и правильно воспринимать реальность в среде, заполненной электронными иллюзиями.с