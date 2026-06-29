Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Беспилотники, дальнобойная артиллерия, высокоточные ракеты — во Франции прошла международная выставка оборонной промышленности Eurosatory 2026. Европейские страны продемонстрировали новинки ВПК и презентовали перспективные проекты "оружия будущего". О том, как именно собирается в скором времени воевать Запад, — в материале РИА Новости.

Дальнобойный аргумент

Главная особенность гаубицы LORAS от франко-немецкого концерна KNDS, выпускающего танки Leopard 2 и самоходные артиллерийские установки CAESAR, — дальность стрельбы: 60 километров стандартным 155-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом, до 100 — активно-реактивными LORAS. Это значительно больше, чем у любой САУ натовского образца, на уровне некоторых тяжелых РСЗО.

Гаубица LORAS от концерна KNDS Источник изображения: © KNDS France/YouTube

Все дело в конструкции. Длина ствола орудия — 58 калибров, у действующих европейских САУ на 12 процентов меньше. Кроме того, увеличенная камора позволяет применять максимальный заряд пороха для разгона снаряда. В перспективе LORAS получит собственную линейку боеприпасов различного назначения, которые разработают специально под баллистику ствола в 58 калибров.

Шасси гусеничное, масса около 45 тонн, экипаж — два человека, возимый боекомплект — до 30 снарядов. Силовая установка — дизель MTU и трансмиссия Renk HSWL-256. Скорость — до 70 километров в час, запас хода — до 500 километров. Для артиллерийской системы подобного класса характеристики очень неплохие. Гаубица может отстреляться и быстро поменять позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Танк Leopard 2 A-RC 3.0 на выставке Eurosatory 2024 Источник изображения: © AFP 2024 / JULIEN DE ROSA

Разработчики учли опыт конфликта на Украине. Артиллерия по-прежнему бог войны, хотя полем боя сегодня правят дроны. Мощи 152- и 155-миллиметровых снарядов достаточно, чтобы уничтожать фортификации, которые беспилотник поразить не способен. Однако орудия с дальностью стрельбы до 30 километров уязвимы для контрбатарейного огня и FPV-дронов. В KNDS уверены, что LORAS решает эту проблему.

Впрочем, вызывает вопросы надежность этой САУ. В зоне СВО расход снарядов с обеих сторон такой, что орудия очень быстро изнашиваются. К примеру, хваленые немецкие гаубицы PZH 2000 рассчитаны на 100 выстрелов в сутки — а на Украине это четыре-пять часов интенсивного боя. Киев получил около 40 PZH 2000, и практически все они уже побывали в ремонте после поломки стволов.

Контейнер с дронами

Оборонный гигант Rheinmetall представил комплекс для массового запуска барражирующих боеприпасов. Это стандартный 20-футовый морской контейнер, вмещающий в себя 18 пусковых установок дронов-камикадзе FV-014. Стартуют залпом, расправляют стабилизаторы и устремляются к цели, координаты которой загружаются заранее. Сообщается, что машинное зрение на основе ИИ позволит им действовать автономно.

Пусковая установка в виде 20-футового контейнера для дронов-камикадзе FV-014 Источник изображения: © Фото : Rheinmetall

Разработка дрона FV-014 завершилась весной. Барражирующий боеприпас для разведки и поражения точечных целей способен летать на расстояние до 100 километров, находиться в воздухе до 70 минут и нести боевую часть весом четыре-пять килограммов. Утверждают, что он устойчив к воздействию РЭБ и готов выполнять боевые задачи без спутниковой навигации. Предназначен для поражения как небронированных, так и бронированных целей. Предусмотрена возможность работы в составе роя, когда несколько аппаратов действуют сообща.

В зону боевых действия контейнеры с пусковыми FV-014 предполагается доставлять на грузовиках. Их разместят на границах НАТО с Россией. Считается, что замаскированный контейнер сложно обнаружить воздушной разведкой. А дроны, взлетающие буквально из-под земли, смогут застигнуть наступающую армию врасплох. Вероятно, скоро стоит ожидать появления таких контейнеров "с сюрпризом" на Украине, ставшей для Запада идеальным полигоном для испытания передовых и перспективных систем вооружения.

Беспилотный летательный аппарат Rheinmetall FV-014 для барражирования Источник изображения: © REUTERS / Axel Schmidt

На Eurosatory продемонстрировали и несколько технических решений для борьбы с БПЛА. Так, французский концерн THALES представил систему Rapid Striker — мобильный зенитный комплекс малой дальности, от одного до пяти километров. Цикл "обнаружение — идентификация — сопровождение — поражение" занимает считаные секунды. Вооружен скорострельной пушкой малого калибра, 70-миллиметровыми реактивными снарядами с лазерным наведением и штатным комплексом РЭБ.

THALES позиционирует разработку как дешевое решение для массового производства. Это отражает современный тренд — борьба с дронами все чаще строится не на одном "супероружии", а на связке датчиков, РЭБ, дешевых ракет и автоматизированного управления огнем. Для европейского рынка это еще и пример попытки дать войскам компактную, но многослойную защиту в стиле "ПВО на колесах".

Для пуска с земли

Европейцы не обошли вниманием и дальнобойное высокоточное оружие. Французская компания MDBA показала перспективную крылатую ракету MdCT — сухопутный вариант военно-морской MdCN, основой для которой, в свою очередь, послужила воздушная SCALP / Storm Shadow. Подчеркивается общая архитектура семейства: унификация по ракете, но разные носители — фрегаты, подлодки и наземные пусковые установки. То есть промышленности не понадобится перестраиваться, чтобы наладить массовое производство.

Ракета Storm Shadow / SCALP Источник изображения: © Getty Images / John Keeble

Тактико-технические характеристики MdCT раскрыты лишь частично. Известно, что дальность превысит 1000 километров. Масса ракеты — около двух тонн, длина — семь метров, диаметр — около полуметра. Пусковая установка вмещает четыре ракеты, устанавливается на армейский грузовик. Обещают малую заметность для средств радиолокации, устойчивость к помехам и большую полезную нагрузку.

Для Франции и Европы MdCT важна прежде всего для восполнения дефицита собственных средств дальнего неядерного удара. Наземный носитель, в отличие от морской платформы, позволяет скрытно маневрировать, рассредоточивать пусковые установки и строить устойчивую систему огневого поражения. Политически это также усиливает французскую роль как одного из немногих европейских игроков, способных самостоятельно развивать дальнобойные ударные системы.

Европейцы явно сделали выводы из конфликта на Украине. На Eurosatory практически не было утопических проектов "супертанков", истребителей 6-го поколения, боевых лазеров и прочей научной фантастики. Оборонная промышленность сосредоточилась на том, что актуально именно сейчас и сохранит актуальность в ближайшем будущем. Это дальнобойные высокоточные средства поражения, беспилотники различного назначения, а также средства для борьбы с ними. Крупнейший со времен Второй мировой конфликт в Европе доказал, что массовость важнее уникальности и технологического совершенства.