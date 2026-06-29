Ядерная редакция: как модернизируются российские стратегические силы

Обновление происходит в наземной, морской и воздушной компонентах триады

Российские Ракетные войска стратегического назначения в этом году начинают перевооружаться с комплексов «Тополь-М» на более современные твердотопливные мобильные ракеты типа «Ярс». На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений 23 июня президент России Владимир Путин заявил, что ядерная триада России последовательно модернизируется. Действительно, обновление стратегических ядерных сил — это постоянный процесс. И именно благодаря ему доля новых и новейших вооружений в их составе сегодня заметно выше 90%. Об основных направлениях развития ядерной триады и о наших приоритетах в этой сфере — в авторском материале военного эксперта «Известий» Дмитрия Корнева.

Как совершенствуется наземная компонента ядерной триады

Детали развития стратегических ядерных сил (СЯС) — информация секретная, но общие его направления обозначить можно. Самый мощный и значимый компонент наших СЯС — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), на вооружении которых находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Особенность российских ракет такого класса в том, что большая часть из них — мобильные. Подвижные грунтовые комплексы в случае необходимости могут рассредоточиться по районам патрулирования и тем самым выйдут из-под удара по местам базирования и заставят потенциального противника искать пусковые установки на сотнях и тысячах квадратных километров.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Начиная с этого года шахтными ракетами «Ярс» начинают замещаться МБР «Тополь-М», которым уже пришла пора сниматься с вооружения. Но снимаемые с вооружения ракеты не станут утилизировать — их используют для запуска искусственных спутников Земли в составе ракеты-носителя «Старт-1М».

Магистральный путь развития российских МБР — это совершенствование ракет типа «Ярс» и освоение тяжелых жидкостных МБР типа «Сармат». По последнему картина на сегодня ясная и понятная: ракета завершает летные испытания и начиная с этого года планируется к постановке на боевое дежурство в первом ракетном полку в Красноярском крае. Первый вариант тяжелой ракеты будет нести не менее 10 разделяющихся боевых блоков среднего класса мощности вкупе со средствами преодоления противоракетной обороны. В будущем она получит и новый тип боевого оснащения — гиперзвуковые управляемые боевые блоки — и тогда возможности по прорыву перспективной ПРО будут почти стопроцентные.

Развитие твердотопливных «Ярсов», скорее всего, пойдет по пути применения в них блоков индивидуального разделения. Это определенная революция в создании МБР — у каждого боевого блока такой ракеты будет свой двигатель и своя система управления. Это позволит разводить боевые блоки по значительно большей площади на территории противника и делать это сразу после окончания работы маршевых ступеней. Тем самым заметно повышается их противоракетный потенциал.

Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Отдельно надо упомянуть новую для РВСН ракету «Орешник». Мобильный ракетный комплекс может применяться в том числе с неядерным боевым оснащением и это позволяет гибко использовать удары этими ракетами в локальных конфликтах и в специальных операциях. Но на боевом дежурстве они могут стоять и с ядерными боевыми частями. Новация — размещение определенного количества пусковых установок ракет «Орешник» на территории Белоруссии. Это значительно повышает возможности неядерного реагирования в рамках европейского континента.

Обновление морской компоненты ядерной триады

За последние несколько лет серьезно обновилась морская компонента российской ядерной триады. В строю и в постройке находятся 10 атомных подводных ракетоносцев проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Планируется создание еще как минимум двух таких подлодок. Каждый такой крейсер несет 16 межконтинентальных твердотопливных ракет «Булава» с несколькими термоядерными боевыми блоками.

Особенность российского подхода в том, что продолжают оставаться на вооружении пять вполне современных ПЛА проекта 667БДРМ, каждая из которых несет 16 жидкостных ракет «Синева» и «Лайнер». Эти ракеты разработки ГРЦ имени Макеева из Миасса обладают лучшими в мире энерго-массовыми характеристиками, которые позволяют забросить к цели на другом континенте 10 боевых блоков.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А Источник изображения: Фото: РИА Новости

Морская компонента развивается, и доля морских ракет в общем залпе стратегических ядерных сил растет. Это оправдано тем, что именно подводные ракетоносцы — самое скрытное оружие, которое почти невозможно найти в океане. И эта скрытность гарантирует неотвратимость ответного удара, даже когда мы имеем дело с самым высокотехнологичным противником.

Модернизация воздушной компоненты ядерной триады

Самолеты-носители Дальней авиации ВКС России со своим ракетным вооружением составляют третий — воздушный — компонент ядерной триады. Здесь также много изменений.

Во-первых, идет модернизация стратегических носителей Ту-160 и Ту-95МС. Заметно обновленные самолеты обладают лучшими боевыми возможностями и могут применять самые современные варианты дальних крылатых ракет класса Х-101. Одновременно в Дальней авиации развертываются несколько полков носителей МиГ-31И с аэробаллистическими ракетами «Кинжал», которые также могут применяться в ядерном варианте.

С учетом того что и бомбардировщики-ракетоносцы средней дальности Ту-22М3 перевооружились на более современные ракеты Х-32, возможности Дальней авиации сильно изменились за последние годы. Теперь мы можем наносить удары как по стационарным целям, так и по корабельным группировкам и в конфликтах разной интенсивности — с ядерными и неядерными крылатыми ракетами.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Нельзя не отметить, что продолжается разработка и испытания новых видов российских стратегических ядерных систем — атомного подводного беспилотника «Посейдон» и крылатой ракеты с атомной энергетической установкой «Буревестник». Эти проекты в работе, и, вероятно, уже не за горами выход обоих на стадию опытной эксплуатации и пробного развертывания. Конечно, пока нет информации, будут ли эти новые виды оружия включены в существующие структуры ядерной триады или под них будут созданы отдельные военные структуры специального назначения.

Разработка и принятие на вооружение современных систем обеспечивает постоянное развитие российских ядерных сил, и это гарантирует, что в их оснащении нет устаревших или потерявших свою актуальность систем: всё готово к возможному боевому применению. Это и есть гарантия мирного неба над нашими головами.

Дмитрий Корнев