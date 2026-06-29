Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes

18 июня 2026 года на на верфи чилийского государственного судостроительно-судоремонтного предприятия ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) в Талькауано состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для ВМС Чили многоцелевого десантного корабля-дока LPD 93 Magallanes, в планируемой серии из четырех единиц. На церемонии присутствовал президент Чили Хосе Антонио Каст Рист. Предполагается, что корабль будет введен в строй чилийского флота в конце 2027 года.

Спущенный воду на верфи чилийского государственного судостроительно-судоремонтного предприятия ASMAR в Талькауано головной строящийся для ВМС Чили многоцелевой десантный корабль-док LPD 93 Magallanes, 18.06.2026 (с) правительство Чили

Строительство для ВМС Чили серии из четырех оригинальных небольших многоцелевых десантных кораблей-доков водоизмещением около 8000 тонн по программе Escotillón IV в рамках долгосрочной программы развития национального военного кораблестроения PNCCN было одобрено в 2020 году. В рамках первого этапа программы Escotillón IV Phase 1 предприятию ASMAR в августе 2022 года был выдан контракт стоимостью 410 млн долл на строительство двух первых единиц. Корабли должны быть способны решать широкий круг задач, включая перевозку и высадку десанта, транспортные перевозки, материально-техническое обеспечение удаленных баз и гарнизонов, поисково-спасательные работы, а также гуманитарные задачи, в том числе в случае стихийных бедствий. Корабли должны быть приспособлены для действий в водах Антарктики.

Головной корабль LPD 93 Magallanes (назван в честь Магелланова пролива) был заложен на верфи ASMAR в Талькауано 27 февраля 2022 года, теперь он спущен на воду в общей технической готовности около 75%. Второй заказанный корабль Rapa Nui (Рапануи - аборигенное название острова Пасхи) был начат строительством ASMAR в августе 2025 года, спуск его на воду запланирован на начало 2029 года. Строительство двух следующих единиц пока что не профинансировано.

Проектирование кораблей было осуществлено по выданному в 2020 году отдельному контракту канадской компанией Vard Marine (являющейся давним партнером ASMAR), проект получил обозначение Vard 7 411 Amphibious Support Ship. При весьма небольших для своего класса размерениях, проект является полноценным десантным кораблем-доком, с кормовой доковой камерой, грузовыми палубами для техники с бортовыми лацпортами и рампами, и вертолетным ангаром с обширной полетной палубой. Корабль имеет стандартное водоизмещение 7945 (по другим данным, 8009) тонн, наибольшую длину 110 м, ширину 21,8 м, осадку 5,8 м. Двухвальная дизель-электрическая энергетическая установка мощностью 11200 КВт должна обеспечить скорость полного хода более 17 узлов. Наибольший запас топлива 315,6 тонн. Дальность плавания 7000 миль на экономической скорости 12 узлов. Автономность, по разным данным, 30 или 40 суток.

Штатный экипаж корабля составляет 95 человек, а десантновместимость - 250 человек. На грузовой палубе способны размеcтиться 12 тяжелых грузовиков KIA KM500, вместимость корабля по контейнерам составляет 22 контейнера по 20 футов. В десантной камере размещается один 20-метровый десантный катер типа LCM (грузоподъемность 30 тонн) постройки чилийского предприятия ASENAV. Также на корабле имеются две 12-местные полужесткие моторные лодки. Для грузовых операций установлены два 20-тонных крана с вылетом стрелы 20 м. В вертолетном ангаре способны постоянно размещаться один транспортный вертолет класса Super Puma и один вертолет 4,5-тонного класса. В качестве вооружения корабля дудут установлены четыре дистанционно управляемых боевых модуля (два с 20-мм пушками и два с 12,7-мм пулеметами).

Церемония спуска на воду на верфи чилийского государственного судостроительно-судоремонтного предприятия ASMAR в Талькауано головного строящегося для ВМС Чили многоцелевого десантного корабля-докв LPD 93 Magallanes, 18.06.2026 (с) ASMAR, ATON и министерство обороны Чили

Изображения строящегося для ВМС Чили многоцелевого десантного корабля-докв LPD 93 Magallanes (с) Vard Marine и ВМС Чили

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