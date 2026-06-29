Финляндия станет первой в ЕС страной с центром ремонта американских РСЗО MLRS

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По заявлению оборонного ведомства Финляндии, подписано трёхстороннее соглашение между Силами обороны, местной компанией Insta и американским оборонным гигантом Lockheed Martin. Документ предусматривает открытие в Тампере центра по техобслуживанию и восстановлению реактивных систем залпового огня MLRS.

Площадкой станут производственные мощности Insta. Финляндия получит статус первого государства в Европе, на территории которого появится подобный объект.

Глава Минобороны Антти Хяккянен пояснил, что проект является частью промышленной кооперации по контракту на поставку истребителей F-35 Lightning II. Он поспособствует созданию рабочих мест и усилению технологической базы национального ВПК.

Детали о типах РСЗО, которые будут обслуживаться в центре, не раскрываются. Однако Lockheed Martin выпускает ракетные модули для HIMARS, уже поставляемых в регион. У Insta есть наработанный опыт работы с авионикой американских F-35. Первые борта этого типа поступят на базу в Рованиеми уже осенью.

Ранее Минобороны Финляндии подтвердило покупку авиабомб GBU-53 для новых F-35A. Они придут на смену устаревшим Hornet. Создание центра в Тампере – ещё одно звено в цепи усиления военно-технических связей между Хельсинки и Вашингтоном.