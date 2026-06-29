Войти
Военное обозрение

Финляндия станет первой в ЕС страной с центром ремонта американских РСЗО MLRS

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По заявлению оборонного ведомства Финляндии, подписано трёхстороннее соглашение между Силами обороны, местной компанией Insta и американским оборонным гигантом Lockheed Martin. Документ предусматривает открытие в Тампере центра по техобслуживанию и восстановлению реактивных систем залпового огня MLRS.

Площадкой станут производственные мощности Insta. Финляндия получит статус первого государства в Европе, на территории которого появится подобный объект.

Глава Минобороны Антти Хяккянен пояснил, что проект является частью промышленной кооперации по контракту на поставку истребителей F-35 Lightning II. Он поспособствует созданию рабочих мест и усилению технологической базы национального ВПК.

Детали о типах РСЗО, которые будут обслуживаться в центре, не раскрываются. Однако Lockheed Martin выпускает ракетные модули для HIMARS, уже поставляемых в регион. У Insta есть наработанный опыт работы с авионикой американских F-35. Первые борта этого типа поступят на базу в Рованиеми уже осенью.

Ранее Минобороны Финляндии подтвердило покупку авиабомб GBU-53 для новых F-35A. Они придут на смену устаревшим Hornet. Создание центра в Тампере – ещё одно звено в цепи усиления военно-технических связей между Хельсинки и Вашингтоном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Продукция
F-35
F-35A
GBU-39
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 19:06
  • 16209
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
  • 28.06 19:39
  • 1
Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»
  • 28.06 13:10
  • 2
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России