В КНДР испытали аналог американской HIMARS

В КНДР испытали новую мультикалиберную РСЗО с управляемыми снарядами

Северная Корея провела испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая является аналогом американской системы HIMARS. Мультикалиберная установка получила управляемые реактивные снаряды, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На испытаниях проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 направляющими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все этапы подготовки стрельбы модернизированной РСЗО автоматизированы. Дальность высокоточного снаряда калибра 240 миллиметров увеличили до 90 километров.

Также на испытаниях протестировали боеголовку тактической баллистической ракеты «Хвасон-11Ра», которую можно запустить из РСЗО. Агентство подчеркнуло, что новая боевая часть предназначена для поражения ключевых объектов противника — аэродромов и объектов энергетики.

В феврале «Известия» писали, что северокорейская «сверх-РСЗО» калибра 600 миллиметров превосходит несколько боевых машин HIMARS.