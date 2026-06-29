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Известия.ru

В России разработали новейший двойной сеткомет «Дуплет» против БПЛА

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Российские разработчики создали новейший двойной сеткомет «Дуплет» для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя научно-производственного предприятия «Полет».

«Новейший двойной сеткомет «Дуплет» разработан для того, чтобы у бойца был <...> шанс выжить в противостоянии с дроном. Два выстрела сильно повышают возможности», — сказал он.

Отмечается, что создание этого орудия было обусловлено изменением тактики боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно которой они стали направлять на потенциальную цель не один, а сразу два дрона. «Дуплет», разработанный специально с учетом пожеланий бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, позволит перехватывать сразу два беспилотника.

Сейчас «Дуплет» готовят к серийному производству для последующей передачи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ожидается, что первая партия будет доставлена уже в июле 2026 года.

Президент России Владимир Путин 12 июня, встречаясь с участниками СВО в Екатерининском зале Кремля, назвал борьбу с БПЛА одной из важнейших задач на линии боевого соприкосновения. Он объяснил: эти аппараты осложняют работу пехоты. Решением такой проблемы, как пояснил российский лидер, уже тогда занимались представители промышленности, командиры подразделений, Министерство обороны и другие ведомства.

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