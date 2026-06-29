В России разработали новейший двойной сеткомет «Дуплет» против БПЛА

Российские разработчики создали новейший двойной сеткомет «Дуплет» для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя научно-производственного предприятия «Полет».

«Новейший двойной сеткомет «Дуплет» разработан для того, чтобы у бойца был <...> шанс выжить в противостоянии с дроном. Два выстрела сильно повышают возможности», — сказал он.

Отмечается, что создание этого орудия было обусловлено изменением тактики боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно которой они стали направлять на потенциальную цель не один, а сразу два дрона. «Дуплет», разработанный специально с учетом пожеланий бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, позволит перехватывать сразу два беспилотника.

Сейчас «Дуплет» готовят к серийному производству для последующей передачи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ожидается, что первая партия будет доставлена уже в июле 2026 года.

Президент России Владимир Путин 12 июня, встречаясь с участниками СВО в Екатерининском зале Кремля, назвал борьбу с БПЛА одной из важнейших задач на линии боевого соприкосновения. Он объяснил: эти аппараты осложняют работу пехоты. Решением такой проблемы, как пояснил российский лидер, уже тогда занимались представители промышленности, командиры подразделений, Министерство обороны и другие ведомства.