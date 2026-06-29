Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Руководитель КНДР Ким Чен Ын в минувший четверг находился на испытаниях новейших вооружений, созданных оборонной промышленностью дружественного России государства.

Как сообщает агентство ЦТАК, были продемонстрированы: 240-миллиметровая реактивная система залпового огня с 24 стволами, поражающую мощь боевой части специального назначения тактической баллистической ракеты, а также точность падания артиллерийского снаряда повышенной дальности.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Последний применяется в 155-миллиметровой самоходной гаубице-пушке. РСЗО с 24 направляющими сейчас имеет высокую автоматизацию и повышенную эффективность. Ее дальность стрельбы повышена до 90 километров.

Новая боевая часть будет применяться для уничтожения портов, аэродромов и объектов энергетики.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

Что касается боеприпаса, то он может бить на дистанции в 65 километров. Сама же САУ впервые была показана во время торжественных мероприятий в Пхеньяне в 2018 году. После этого западные разведки нарекли ее М2018.

Несколько позже выяснилось, что реальное обозначение - "Чучхе-107". Уже тогда считалось, что ее снаряды могут попадать в цели на расстоянии в сорок километров. Однако военные эксперты, в том числе "Вестника Мордовии", отмечали, что в КНДР созданы более дальнобойные боеприпасы, и они оказались правы.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

"Сто седьмая" оснащена радиолокационной баллистической станцией, обеспечивающую высокие характеристики точности. На ней установлен комплекс оптико-электронного противодействия с датчиками, фиксирующими лазерное излучение противника, сопряженными с мортирами, отстреливающими гранаты для развешивания аэрозольных защитных облаков.

Имеется оборудование спутниковой навигации. Также на крышу башни поместили спаренную установку 30-мм автоматических гранатометов.

Источник изображения: Фото: агентство ЦТАК

В настоящее время "Чучхе-107", соответствующая по своим ТТХ лучшим зарубежным образцам, находится в серийном производстве и поступает в артиллерийские соединения Корейской народной армии.

Алексей Брусилов